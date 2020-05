The L Word: Generation Q, episodi 3 e 4: le anticipazioni

Su Sky Atlantic è in onda in prima tv per l'Italia The L Word: Generation Q, il sequel/spin-off della serie cult The L Word. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda lunedì 18 maggio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni.

The L Word: Generation Q, episodio 3, Lost Love

Dani si riavvicina a suo padre, ma per non ferire i suoi sentimenti alla fine ferisce quelli di Sophie. Jose dà buca a Micah all'ultimo momento, e Micah non la prende bene. Finley scopre qualcosa su Rebecca che la scuote profondamente. Shane ormai ha deciso di restare a Los Angeles in pianta stabile, ma intanto non può fare a meno di pensare a sua moglie e alla loro situazione. Per difendere sua madre, Angie dà un pugno a una compagna: ovviamente la situazione degenera in pochissimo tempo, ma Bette, dopo aver parlato con sua figlia, prende una decisione tanto delicata quanto necessaria, per loro e per la sua campagna elettorale. Alice è dispiaciuta per il fatto che, dopo aver rotto con Gigi, Nat si è ritrovata sola, così prova a far riavvicinare le due ex consorti, che una volta erano anche grandi amiche: ovviamente, nonostante le buone parole e le buone intenzioni, la gelosia è dietro l'angolo. Bette e Felicity si incontrano di nascosto, ma qualcuno le vede insieme...

The L Word: Generation Q, episodio 4: LA Times

Dani viene a sapere dell'affaire tra Bette e Felicity: questa storia deve finire per sempre, e deve finire subito, altrimenti potrebbe avere profonde ripercussioni sull'andamento della campagna elettorale. Sophie sente che la sua futura moglie è molto distante da lei in questo momento: cosa sta succedendo? Micah e Jose hanno un inaspettato chiarimento, mentre Finley decide di dichiarasi a Rebecca, ma le cose vanno in maniera ben diversa da come previsto. E' il compleanno di Shane, che compie 40 anni, una meta sicuramente importante. E' tempo di nuovi inizi...ma sarà veramente possibile? Al party in onore di Shane, Nat confessa a Alice di essere ancora attratta da Gigi: rottura in vista? Alla festa arriva un'ospite inaspettata...