Ludovico Tersigni: chi è il protagonista di Summertime

Ludovico Tersigni: il successo

Negli anni successivi Ludovico Tersigni aumenta sempre di più la sua notorietà prendendo parte a serie di enorme successo che cristallizzano il suo talento rendendolo uno degli astri più promettenti della settima arte del Bel paese; nel 2016 l’attore torna al cinema all’interno del film “L’estate addosso” di Gabriele Muccino.

Nel 2017 è la volta di “Slam - Tutto per una ragazza” firmato da Andrea Molaioli e basato sul romanzo “Tutto per una ragazza” dello scrittore inglese Nick Hornby. La pellicola ottiene ottimi consensi da parte della critica conquistando una nomination ai Nastri d’argento e due vittorie ai Ciak d’oro come “Miglior attore non protagonista” e “Miglior attrice non protagonista”.