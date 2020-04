di Matteo Rossini

“Summertime è la nuova produzione originale italiana targata Netflix prodotta da Cattleya. Gli otto episodi saranno disponibili a partire da mercoledì 29 aprile 2020, scopriamo insieme tutti i dettagli della serie con protagonisti Coco Rebecca Edogamhe e Ludovico Tersigni.

“Summertime”: tutte le informazioni

La serie, ispirata al romanzo “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia, porta gli spettatori tra la spensieratezza, i dubbi sul futuro e i primi amori di un gruppo di ragazzi. La protagonista è Summer, interpretata da Coco Rebecca Edogamhe, che nonostante il nome non ama affatto la stagione più calda dell’anno, però l’incontro con Ale, i cui panni sono rivestiti da Ludovico Tersigni, mescolerà le carte in tavola. Nel cast anche Andrea Lattanzi nel ruolo di Dario e gli esordienti Giovanni Maini, Amanda Campana e Alicia Ann Edogamhenei panni di Edo e Sofia.

“Summertime”, in arrivo sul servizio di streaming mercoledì 29 aprile, vedrà Lorenzo Sportiello nella regia dei primi quattro episodi e Francesco Lagi negli ultimi quattro.

“Summertime”: la colonna sonora e la regia

La colonna sonora è stata curata da Giorgio Poi che ha voluto ricreare le vibrazioni e le sensazioni che caratterizzano l’estate: “Vista l’ambientazione ho pensato di utilizzare un set ‘da spiaggia’, ricorrendo quindi a chitarre classiche, shaker, piccole tastiere e percussioni, arricchiti poi da altri elementi come pianoforte, archi e sintetizzatori per raccontare i diversi stati d’animo che emergono nella serie. Mi piaceva l’idea di costruire qualcosa di profondamente melodico, lavorando su diversi temi musicali e declinandoli a seconda delle esigenze narrative”.

Lorenzo Sportello ha aggiunto: “Impostare la regia di ‘Summertime’ è stato sin dall’inizio della lavorazione, una sfida ambiziosa ed esaltante: presentare alla platea mondiale di Netflix una serie italiana moderna e internazionale, che potesse parlare ai giovani, ma non solo a loro”

Infine Francesco Lagi ha dichiarato: “Mettermi a lavoro su questa serie, prima come scrittore e poi come regista, mi ha invitato ad andare a osservare i ragazzi e il loro mondo con occhi il più possibile nuovi e freschi, come in un viaggio nei loro sentimenti, nelle loro dinamiche emotive e nel loro modo di parlare. Per raccontare questa storia abbiamo scelto la chiave del racconto sentimentale in cui la posta in gioco è quella di un gruppo di ragazzi, dei loro sentimenti e dell’eccezionalità di un’estate”.