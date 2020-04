Nuovo appuntamento su Sky Atlantic con la terza, attesissima stagione di Westworld , e adesso la guerra si sposta nel mondo reale, che è controllato, o meglio, regolato, da una misteriosa società di nome Incite. Dolores, Maeve, Bernard e compagni ci aspettano: tu che da parte starai? Non perdere il quarto episodio, The Mother of Exiles, in onda lunedì 6 aprile alle 03.00 (in diretta con gli USA, poi in replica alle 21.15, disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni. - Westworld 3, scopri tutto nello speciale sulla serie - Per cause di forza maggiore, la terza stagione di Westworld sarà trasmessa solo in versione originale con i sottotitoli in italiano. La versione doppiata verrà realizzata e mandata in onda non appena possibile.