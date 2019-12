E' di nuovo dicembre, ed è di nuovo tempo di nomination per i globi dorati , i riconoscimenti assegnati dai membri della Hollywood Foreign Press Association che insieme agli Emmy e agli Oscar sono tra i premi più ambiti nel mondo della serialità televisiva e del cinema. I Golden Globe 2020 stanno per arrivare : in attesa della cerimonia di premiazione della 77ª edizione, che avrà luogo il 6 gennaio 2020 e sarà trasmessa in esclusiva da Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti (la notte tra il 6 e il 7 gennaio a partire dalle 01.00), SCOPRI TUTTE LE NOMINATION PER LE SERIE TV - Golden Globe Awards 2020, ecco tutti i film in nomination

La 77ª cerimonia di premiazione dei Golden Globe Awards – che si svolgerà al Beverly Hilton Hotel a Beverly Hills, California e che sarà presentata dal veterano Ricky Gervais – avrà luogo il 6 gennaio 2020, e sarà trasmessa in esclusiva da Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti (dunque durante la notte tra il 6 e il 7 gennaio a partire dalle 01.00).

Il 9 dicembre 2019 è stato il giorno delle candidature, presentate dagli attori Tim Allen, Dakota Fanning e Susan Kelechi Watson, affiancati dai Globes Ambassadors Dylan e Paris Brosnan, dal Presidente dell’HFPA Lorenzo Soria e da Barry Adelman della Dick Clark Productions. Ma prima due informazioni "di servizio": quest'anno il il Carol Burnett Award, il premio per il miglior contributo televisivo, verrà consegnato a Ellen DeGeneres, attrice e presentatrice alla guida del talk show The Ellen DeGeneres Show dal 2003, mentre il il Golden Globe alla carriera, intitolato a Cecil B. DeMille, andrà invece a Tom Hanks.

Per quanto riguarda le serie trasmesse da Sky Atlantic durante l'anno, in lizza per i globi dorati troviamo svariati titoli: la seconda stagione di Big Little Lies, la seconda stagione di Succession, le miniserie Catch-22, Chernobyl, Catherine the Great, The Loudest Voice (attualmente in onda il mercoledì sera alle 21.15) e anche l'ottava stagione di Game of Thrones. Nella categoria "Miniserie o film per la tv" sarà una lotta serrata, mentre facciamo i nostri più sentiti auguri a Kit "Jon Snow" Harington, accerchiato da sfidanti veramente di alto livello. Che vinca il migliore!

Di seguito, tutte le nomination dei Golden Globe Awards 2020 per le serie tv:

Miglior serie drammatica

“Big Little Lies”

“The Crown”

“Killing Eve”

“The Morning Show”

“Succession”

Miglior serie comedy o musical

“Barry”

“Fleabag”

“The Kominsky Method”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

“The Politician”

Miglior miniserie o film per la tv

“Catch-22”

“Chernobyl”

“Fosse/Verdon”

“The Loudest Voice”

“Unbelievable”

Miglior attrice in una serie drammatica

Jennifer Aniston, “The Morning Show”

Jodi Comer, “Killing Eve”

Nicole Kidman, “Big Little Lies”

Reese Witherspoon, “The Morning Show”

Olivia Colman, “The Crown”

Miglior attore in una serie drammatica

Brian Cox, “Succession”

Kit Harington, “Game of Thrones”

Rami Malek, “Mr. Robot”

Tobias Menzies, “The Crown”

Billy Porter, “Pose”

Miglior attrice in una serie comedy o in un musical

Christina Applegate, “Dead to Me”

Phoebe Waller-Bridge, “Fleabag”

Natasha Lyonne, “Russian Doll”

Kirsten Dunst, “On Becoming a God in Central Florida”

Rachel Brosnahan, “Marvelous Mrs. Maisel”

Miglior attore in una serie comedy o in un musical

Ben Platt, “The Politician”

Paul Rudd, “Living With Yourself”

Rami Yousef, “Rami”

Bill Hader, “Barry”

Michael Douglas, “The Kominsky Method”

Miglior attrice in una miniserie o film per la tv

Michelle Williams, “Fosse/Verdon”

Helen Mirren, “Catherine The Great”

Merritt Wever, “Unbelievable”

Kaitlyn Dever, “Unbelievable”

Joey King, “The Act”

Miglior attore in una miniserie o film per la tv

Chris Abbott, “Catch-22”

Sacha Baron Cohen, “The Spy”

Russell Crowe, “The Loudest Voice”

Jared Harris, “Chernobyl”

Sam Rockwell, “Fosse/Verdon”

Miglior attrice non protagonista in una serie, in una miniserie o film per la tv

Meryl Streep, “Big Little Lies”

Helena Bonham Carter, “The Crown”

Emily Watson, “Chernobyl”

Patricia Arquette, “The Act”

Toni Collette, “Unbelievable”

Miglior attore non protagonista in una serie, in una miniserie o film per la tv

Alan Arkin, “The Kominsky Method”

Kieran Culkin, “Succession”

Andrew Scott, “Fleabag”

Stellan Skarsgård, “Chernobyl”

Henry Winkler, “Barry”

