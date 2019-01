Negli ultimi mesi si è parlato molto di «The Many Saints of Newmark», il film che farà da prequel alla serie cult «The Sopranos», di cui di recente si è scritto anche per la toccante reunion di attori e produttori, nuovamente assieme per festeggiare i vent’anni dalla prima messa in onda dello show. È, però, soltanto in queste settimane che si stanno delineando i dettagli della pellicola e addirittura soltanto in queste ultime ore che è uscita la prima notizia bomba. Secondo il solitamente affidabile Deadline, David Chase, creatore della serie HBO e a capo anche di questo nuovo progetto, avrebbe deciso di affidare il ruolo del giovane Tony Soprano a Michael Gandolfini, figlio del prematuramente scomparso James, che aveva interpretato il ruolo del boss italoamericano nelle sei stagioni della serie.

La conferma e gli altri membri del cast

«È un grande onore prendere l’eredità di mio padre e vestire i panni del giovane Tony Soprano» ha raccontato il ragazzo, confermando di fatto l’indiscrezione. Per poi aggiungere: «Sono emozionato di avere l’opportunità di lavorare con David Chase e l’incredibile squadra di talenti che ha assemblato per The Many Saints of Newark». Nonostante l’embrionale fase di pre produzione, infatti, la pellicola vanta già nel cast nomi di un certo rilievo come Jon Bernthal («The Punisher»), Billy Magnussen («Into the Woods»), Alessandro Nivola («Coco avant Chanel»), Corey Stoll («House of Cards») e Vera Farmiga («The Departed»).

Il precedente ruolo in «The Deuce - La via del porno»

Pur essendo all’inizio della propria carriera di attore, il giovane Gandolfini ha già avuto modo di recitare in produzioni importanti. A partire da «The Deuce - La via del porno», serie drammatica in onda su Sky Atlantic, con James Franco e Maggie Gyllenhaal. Ambientata a New York tra gli anni settanta e gli anni ottanta, la serie racconta della legalizzazione dell'industria pornografica e della sua successiva diffusione in un periodo storico in cui l'HIV si sta rapidamente diffondendo e il traffico di cocaina genera continue ondate di violenza.

Il debutto in «Ocean’s 8»

Ancora prima, il ragazzo ha aveva avuto un piccolo ruolo nel film di Gary Ross «Ocean’s 8», sequel e spin-off della trilogia Ocean’s che aveva al centro il personaggio di Danny (Ocean, appunto) interpretato da George Clooney. Qui, invece, la protagonista è la sorella Debbie (Sandra Bullock), che mette assieme una banda tutta al femminile per tentare di portare a termine la rapina del secolo all'annuale Met Gala di New York.