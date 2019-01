@Getty Images

L'ultimo episodio di Escape at Dannemora , il settimo, andrà in onda martedì 8 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic. Tra i punti forti dell'avvincente miniserie diretta da Ben Stiller c'è sicuramente il cast, in cui spicca Patricia Arquette, candidata col ruolo di Tilly ai Golden Globe 2019 (in onda su Sky Atlantic la notte tra il 6 e il 7 gennaio a partire dall'una). In attesa del gran finale, andiamo a vedere quando i personaggi della serie assomigliano alle persone reali coinvolte nella vicenda: continua a leggere e scopri di più

Patricia Arquette è Joyce "Tilly" Mitchell. Ritenuta, a ragione, coinvolta nella fuga dei detenuti Matt e Sweat, Tilly è stata dichiarata colpevole ed è finita in carcere. La somiglianza tra Patricia "in character" e la vera Joyce è impressionante: la magia del trucco, del parrucco, dei costumi di scena e della bravura di un'attrice con la A maiuscola.

Paul Dano plays è David Sweat. Già in carcere per l'omicidio di un agente (come visto nel sesto episodio della serie), la fuga a sweat è costata parecchio: attualmente, infatti, passa 23 ore su 24 in isolamento totale.

Benicio del Toro è Richard Matt. La fuga di Matt è durata meno del previsto. Soprattutto, è finita nel modo peggiore possibile. Boom. Out. Per sempre.

Bonnie Hunt è Catherine Scott, Inspector General per lo stato di New York. E' stata Scott a seguire le indagini, ed è stata lei a scoprire le numerose lacune del sistema. Lacune che hanno permesso una fuga tanto spettacolare quanto assurda.

Eric Lange è Lyle Mitchell. Innamoratissimo della moglie, Lyle le è ancora fedele. Addirittura va a trovarla ogni quindici giorni. Vero amore...o vero zerbino?

David Morse è Gene Palmer. La guardia carceraria con la passione per l'arte è stata condannata a 6 mesi di prigione. A incastrarlo? La carne consegnata a Richard in più occasioni. Carne che conteneva le lame acquistate da Joyce.