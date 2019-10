1994, episodio 1

23 marzo 1994. Sopravvissuto all'agguato della famosa notte del Jolly Hotel - per la precisione, sopravvissuto alla furia vendicativa di Arianna -, Leonardo Notte si è ripreso alla grande e, come ci si poteva aspettare, è al fianco di Silvio Berlusconi, "l'Uomo Nuovo" della politica italiana. Il primo episodio di 1994, capitolo conclusivo della trilogia iniziata con 1992 e proseguita con 1993, è dedicato al personaggio di Stefano Accorsi (la formula quest'anno è proprio questa, ogni episodio si concentra prevalentemente su un singolo character), ma la cosa interessante è che è ambientato quasi interamente negli studi televisivi romani di Mediaset in un momento ben preciso: la sera del dibattito tra Silvio Berlusconi e Achille Occhetto, candidati premier per le rispettive coalizioni. Notte, uomo che, fedele al proprio cognome, si muove nell'ombra, deve lavorare su due fronti: quello professionale, dunque deve fare in modo che il Cavaliere asfalti l'avversario durante la diretta, e quello personale, la gestione della potenziale crisi causata dall'agguato di alcuni mesi prima, e ovviamente il suo rapporto con Arianna. Se Leo riuscirà ad arrivare indenne alla fine di questa serata così determinante per il suo futuro, poi la strada sarà finalmente in discesa. O forse no?

1994, Stefano Accorsi racconta il personaggio di Leonardo Notte VIDEO

1994, Miriam Leone racconta il personaggio di Veronica Castello VIDEO

1994, episodio 2

Il secondo episodio di 1994 è dedicato al personaggio di Veronica Castello, interpretata da Miriam Leone. Come ben ricorderà chi ha visto 1993, è proprio Veronica a trovare Leonardo a terra e gravemente ferito davanti al Jolly Hotel, ed è dunque grazie a lei se il personaggio di Stefano Accorsi è ancora vivo. In 1994 ritroviamo però Veronica in una nuova fase della sua vita. Entrata in Parlamento grazie a Forza Italia, finalmente l'ex soubrette sente di aver raggiunto il posto che le spetta: ora non è più la donna al braccio dell'uomo potente, ma è lei stessa una donna di potere. Ovviamente questa fantasia si scontra ben presto con la realtà, nello specifico col sessismo e il maschilismo che permeano i palazzi della politica. A Roma, Veronica rivede ovviamente Pietro, anche lui eletto con la Lega Nord, ma rivede anche Leonardo. Ed è proprio con lui che Veronica stringerà un patto che permetterà a entrambi di raggiungere i propri obiettivi. Come recita il noto modo di dire, bisogna però fare attenzione a ciò che si desidera, perché potrebbe realizzarsi...