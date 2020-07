Saldi estate 2020, 5 capi imperdibili da comprare

Quest’anno più che mai i saldi si stanno facendo desiderare. Colpa del lockdown che ci ha catapultati nella bella stagione in ritardo ma con un insolita voglia di novità su tutti i fronti, specialmente in fatto di outfit. In attesa del primo di agosto, data di inizio saldi , abbiamo deciso di sfruttare al meglio questo periodo per fare un po’ il punto della situazione su cosa comprare e cosa no. Ed è curiosando, dal vivo e online, che abbiamo stilato una short list di 5 capi e accessori imperdibili da comprare a prezzi scontati e da utilizzare anche in autunno.

Trench

approfondimento

Trench sartoriali dai tagli rilassati e dai volumi over completeranno divinamente gli outfit serali pensati per tutti i rendez-vous dopo le ore 18. Da portare aperto o stretto in vita grazie alla comoda coulisse ton sur ton, come il modello proposto da Celine o rivisitato come quello di Front Street 8, questo capo vi accompagnerà per tutto l’autunno, perfetto da abbinare anche di giorno con jeans a vita a alta e sneakers.

Tuta

La tuta da ginnastica nel corso degli anni ha perso ogni connotazione propriamente sportiva per elevarsi a protagonista del guardaroba più di tendenza al momento: quello leisurewear, inteso come confortevole, nostalgico ma anche glamour. Una tendenza pandemica esplosa ben prima dell’isolamento forzato, grazie ai look off-duty di It Girl come Bella Hadid, Kim Kardashian e Leonie Hanne.