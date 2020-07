Unghie, i trend dell'estate 2020

Come sono le unghie di stagione? Il miglior aggettivo per definirle è uno solo: estreme . Estremamente semplici, o estremamente crazy. Dipende dall’occasione in cui le si intende sfoggiare, ovviamente. Ma anche dalla propria personalità.

Kylie Jenner regina di stile

Tuttavia, sembra che ad indovinare il vero trend dell’estate 2020 sia stata Kylie Jenner. La più piccola tra le sorelle Kardashian-Jenner, durante le sue vacanze nello Utah, ha condiviso coi fan la nuova manicure: per lei, unghie a forma di mandorla con base rosa pastello e - su ogni dito - un motivo astratto diverso, realizzato con colori a contrasto. A giudicare dalle “imitazioni”, è decisamente quella di Kylie Jenner la manicure più cool della bella stagione!

Ma c’è anche chi si spinge oltre: una manicurist di Barcellona, Violetta, ha creato la prima nail art per il prestigioso Victoria & Albert Museum. Una nail art che rimanda alla collezione d’arte giapponese qui ospitata. Oppure, c’è chi sceglie di dipingersi l’arcobaleno in onore dell’orgoglio LGBTQ+ e chi, per l’appunto, opta per la Smiley Manicure (i tutorial per imparare a crearla impazzano online!). Ma ci sono anche le super fashioniste, che scelgono di decorare le loro unghie con il marchio della loro Maison preferita (le C incrociate di Chanel vanno per la maggiore).

E, se proprio french deve essere, meglio optare per l’originalità: le fiamme, nere o coi glitter. Oppure una lunetta fluo su base rosa. O, ancora, smalti particolari che simulino l’effetto pietra. Vietato non esagerare, dunque!