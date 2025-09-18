Un nuovo tassello si aggiunge alla storia del gruppo musicale synth pop britannico: sul loro canale YouTube ufficiale è comparso il primo video che preannuncia ciò che vedremo nella pellicola musicale pronta a portare la band composta da Dave Gahan e Martin Gore sul grande schermo a partire dal 28 ottobre 2025

Sul canale YouTube dei Depeche Mode, è comparso il primo video (visibile nella clip che trovate in alto, in testa a questo articolo) che preannuncia ciò che vedremo nel film pronto a portare la band composta da Dave Gahan e Martin Gore sul grande schermo a partire dal 28 ottobre 2025.

La regia di Depeche Mode: M è affidata al messicano Fernando Frías, che ha scelto di raccontare non solo tre date del tour, ma anche il rapporto unico tra la musica del gruppo e la cultura del Paese che le ha ospitate.

Dal lutto a un nuovo capitolo artistico

Il progetto nasce in un momento complesso della carriera dei Depeche Mode. Nel maggio del 2022 la band ha perso Andy Fletcher, uno dei suoi fondatori, la cui morte ha profondamente colpito Dave Gahan e Martin Gore. Nonostante il dolore, i due hanno deciso di guardare avanti, pubblicando l’anno successivo il quindicesimo disco in studio, Memento Mori, che ha rappresentato al tempo stesso un omaggio e una rinascita. Proprio da quell’album prende avvio il tour documentato in M.

Tre notti al Foro Sol

Il cuore del film Depeche Mode: M è costituito dalle tre esibizioni al Foro Sol di Città del Messico nel 2023. In quelle serate Dave Gahan e Martin Gore hanno incontrato un pubblico che ha trasformato il concerto in un rituale collettivo. Le immagini fissano l’energia di quelle notti, mostrando come la musica del duo sia diventata un linguaggio universale capace di creare legami che vanno oltre il palco.

L’approccio di Fernando Frías

Fernando Frías ha scelto di non limitarsi alla ripresa dei live per confezionare Depeche Mode: M. La sua regia intreccia infatti i brani eseguiti con sequenze che evocano il legame tra il Messico e il tema della morte, elemento centrale nella cultura del Paese. In questo modo il film assume un respiro diverso dal classico documentario musicale, diventando una riflessione visiva su vita, perdita e memoria, filtrata attraverso il linguaggio artistico dei Depeche Mode.

Le parole del frontman

Dave Gahan ha riassunto il senso dell’opera con queste dichiarazioni: "In sostanza, il nostro nuovo film Depeche Mode: M parla del profondo legame tra la musica, la cultura e le persone, e Fernando Frías, che ha diretto e ideato il film, ha fatto un lavoro meraviglioso nel raccontare questa storia attraverso la lente della cultura messicana e dei nostri concerti a Città del Messico”.

Un ponte tra mondi diversi

Depeche Mode: M si propone quindi come qualcosa di più di un semplice documento di un tour. È una testimonianza del dialogo tra due esperienze collettive: da un lato la musica della band, segnata dalla perdita di Andy Fletcher e dall’uscita di Memento Mori; dall’altro, la risposta appassionata di un Paese che ha accolto il gruppo con una partecipazione travolgente. Un film che, al cinema, punta a restituire tutta la forza di questo incontro.

Potete guardare il trailer ufficiale di Depeche Mode: M nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.