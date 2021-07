Riccardo Muti compie 80 anni, la storia del direttore d'orchestra

I riconoscimenti

vedi anche

Teatro alla Scala, il ritorno di Riccardo Muti con i Wiener Philharmoniker

Nel febbraio 2008 vince due Grammy Award (Best Classical Album e Best Choral Performance) con l'album Missa Solemnis in Mi di Luigi Cherubini con Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. Nel 2010 è stato nominato in America “Musician of the Year” dalla rivista “Musical America”. Premi e riconoscimenti gli sono stati dati da molte istituzioni in tutto il mondo, dalla Spagna al Giappone. A New York nell'aprile 2011 ha ricevuto l’Opera News Award. Oltre 20 università gli hanno riconosciuto una laurea honoris causa.