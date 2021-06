Riccardo Muti: “Stanco della vita. Meglio togliermi di mezzo”

Il direttore d'orchestra in una lunga e personale intervista al Corriere della Sera: "È un mondo che non riconosco più". Riflette sulla morte all'alba dei suoi 80 anni e non risparmia critiche ai suoi colleghi più giovani e al sistema educativo in generale

“Mi sono stancato della vita. Questo è un mondo che non riconosco più. Siccome non posso pretendere che il mondo si adatti a me, preferisco togliermi di mezzo. È come nel Falstaff. Tutto declina”. Così il direttore d’orchestra Riccardo Muti , in una lunga e personale intervista al Corriere della Sera , si racconta all’alba degli 80 anni, che compirà il prossimo 28 luglio.

Dopo aver spiegato di non temere la morte, Muti ha detto: "Ai miei funerali non voglio applausi. Sono cresciuto in un mondo in cui a funerali c’era un silenzio terrificante. Quando sarà il mio turno, vorrei che ci fosse silenzio assoluto. Se qualcuno applaude, giuro che torno a disturbarlo di notte”.

Gli anni del liceo

leggi anche

Riccardo Muti: “Salviamo i nostri teatri e i musicisti”

Non è solo l’istruzione per le carriere musicali che non piace a Muti. Riflette sul sistema educativo attuale, raccontando di aver avuto “la fortuna di crescere negli anni ‘50”, quando frequentava il liceo di Molfetta, “dove aveva studiato Salvemini, con professori non severi, severissimi”. Ricorda un episodio in cui un docente di latino, per aver risposto in maniera sbagliato a una domanda, “mi afferrò per le orecchie e mi scosse come la corda di una campana. Grazie a lui, non ho più sbagliato una citazione in latino. Oggi lo arresterebbero”.