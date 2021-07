Riccardo Muti, concerto di Ravenna rinviato

Il maestro Riccardo Muti, classe 1941 (compirà 80 anni il 28 luglio), rimanderà al 2 settembre, il concerto previsto per il 16 luglio alla Rocca Brancaleone di Ravenna. Lo rende noto la direzione del Ravenna Festival che ha così deciso di rinviare. L'artista si esibirà stasera a Taormina.

In una recente intervista rilasciata al Corriere, il grande musicista ha criticato alcuni aspetti della situazione attuale del teatro e della direzione d'orchestra, ha parlato dei lati che lo convincono poco: “La direzione d’orchestra è diventata una professione di comodo. Sovente i giovani arrivano a dirigere senza studi lunghi e serio, affrontano opere monumentali all’inizio dell’attività, basandosi sull’efficienza del gesto. Oggi molti direttori d'orchestra usano il podio per gesticolazioni eccessive, cercando di colpire un pubblico più incline a ciò che vede e meno a ciò che sente”. Ma non è solo l’istruzione per le carriere musicali che non piace a Muti, il maestro riflette sul sistema educativo attuale, raccontando di aver avuto “la fortuna di crescere negli anni ‘50”, quando frequentava il liceo di Molfetta, “dove aveva studiato Salvemini, con professori non severi, severissimi”.