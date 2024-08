75 anni di Mark Knopfler, dai Dire Straits a solista: la sua carriera

Cresciuto in una famiglia di origini ebraiche ungheresi, Knopfler fin da giovane è stato affascinato dalla musica e ha iniziato a suonare la chitarra da autodidatta, ispirandosi ai grandi bluesman americani come B.B. King e Muddy Waters . Nonostante il talento precoce, Knopfler ha intrapreso inizialmente una carriera accademica, laureandosi in letteratura inglese all'Università di Leeds e lavorando come giornalista per un breve periodo. Ma la passione per la musica era troppo forte per essere ignorata. Negli anni '70, iniziò a suonare in diverse band locali e a fare serate nei pub, affinando il suo stile e il suo approccio alla chitarra.

Taglia il traguardo dei 75 anni Mark Knopfler, nato il 12 agosto 1949 a Glasgow, in Scozia. Considerato una leggenda vivente della musica nonchè maestro della chitarra, è conosciuto principalmente come ex leader dei Dire Straits , la band che negli anni '70 e '80 con il suo suono distintivo e la straordinaria abilità tecnica di Knopfler alla chitarra ha ridefinito il rock .

Il vero trionfo arrivò con l'album Brothers in Arms del 1985. Un disco che non solo confermò i Dire Straits come una delle band più importanti del decennio, ma ridefinì anche il suono della musica rock degli anni '80 . Con brani iconici fra cui Money for Nothing, l'album non solo vendette oltre 30 milioni di copie, ma divenne anche un manifesto della tecnologia musicale emergente: fu infatti uno dei primi album a essere prodotto interamente in digitale. La voce roca e piena di emozione di Knopfler, unita alla sua maestria alla chitarra, creò un suono unico e inconfondibile, capace di attraversare il tempo e definire un'intera generazione.

Il primo singolo , Sultans of Swing, non era solo una canzone. Con un riff che restava in testa e una storia raccontata, catturò l'attenzione di chiunque lo ascoltasse. La voce di Knopfler, profonda e avvolgente, e il suo modo di suonare la chitarra, che sembrava quasi parlare, portarono i Dire Straits dall'anonimato alle vette delle classifiche internazionali .

Uno stile inconfondibile



Mark Knopfler è rinomato per il suo stile chitarristico inimitabile, caratterizzato dall'uso delle dita al posto del plettro, una tecnica che conferisce alle sue esecuzioni una fluidità e una sensibilità uniche. Questa scelta, in parte ispirata ai suoi idoli del blues come Chet Atkins, gli permette di controllare ogni singola sfumatura del suono, rendendo la sua musica immediatamente riconoscibile. Non è solo una questione tecnica; è un modo di suonare che sembra quasi far cantare la chitarra, con ogni nota che si trasforma in un frammento di narrazione, capace di trasportare l'ascoltatore in un viaggio emotivo.

La sua Fender Stratocaster rossa è diventata un simbolo, non solo per il suono cristallino e incisivo che ne ricava ma anche per le performance leggendarie a cui ha dato vita. Un dettaglio curioso è che questa chitarra, famosa per essere protagonista di molti video musicali dei Dire Straits, non è stata la sua prima scelta. In realtà, Knopfler ha inizialmente suonato una Fender Stratocaster del 1961 con un corpo sunburst, ma è stata la famosa Stratocaster rossa degli anni '80 a diventare sinonimo del suo stile.

Ogni nota suonata da Knopfler è pensata per raccontare una storia, e proprio per questa capacità di comunicare emozioni attraverso la sua chitarra, è considerato non solo un chitarrista eccezionale, ma anche un vero e proprio narratore musicale.