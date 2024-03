Mark Knopfler, il nuovo singolo è “Two Pairs Of Hands”

Il chitarrista, cantautore, compositore di colonne sonore e produttore artistico britannico, che è inoltre stato fondatore e leader del gruppo rock Dire Straits, ha un nuovo album da solista in arrivo, intitolato "One Deep River". Il decimo album in studio dell’artista inglese uscirà il prossimo 12 aprile. Ecco il terzo estratto, il singolo “Two Pairs Of Hands” (che arriva dopo “Ahead Of The Game" e "Watch Me Gone”)

Ma non è l’unica novità per la star della musica targata Regno Unito: all'inizio di questo mese, Knopfler ha riunito più di 54 famosi chitarristi rock per eseguire una nuova versione di Going Home: Theme From Local Hero.



