Joe Cocker nasceva 80 anni fa, le tappe fondamentali della carriera

7/12 ©IPA/Fotogramma

GLI ANNI SETTANTA - Tornò in classifica con cover di Feelin’ Alright, Cry Me a River e The Letter (prima sua hit in top ten americana). Poi dopo un allontanamento di due anni dalla musica, riprese a fare live e pubblicò un album omonimo nel 1972. Il disco successivo, I Can Stand a Little Rain, uscì nel 1974 e fu trainato da una celebre versione di You Are So Beautiful (usata 20 anni dopo in una scena famosa di Carlito’s Way). Gli album seguenti non andarono bene a livello di vendite, Cocker era pieno di debiti e lottava contro l’alcolismo