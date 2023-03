L'artista-dottore ha registrato quasi 30 album ed è ricordato come uno dei pionieri del rock and roll italiano. Da Una fetta di limone a La fotografia, ecco alcuni tra i suoi brani più belli

Enzo Jannacci moriva 10 anni fa, il 29 marzo 2013, all’età di 77 anni. Il cantautore e dottore (cardiologo) è stato il simbolo di cinquant'anni di carriera senza schemi fissi. Ha registrato quasi 30 album, ed è ricordato come uno dei pionieri del rock and roll italiano. Da Una fetta di limone a La fotografia, ecco alcuni tra i suoi brani più belli.

La canzone si fece notare nel panorama musicale di quegli anni per la storia amara ma divertente di un personaggio che uccide il gemello che lo opprimeva da tutta una vita. “Che si è aperta la portiera, è caduto giù l’Armando”, canta Jannacci, in una canzone-confessione dove però spunta, alla fine, anche un alibi: “Io c’ho l’alibi, a quell’ora sono quasi sempre via”.

Scritta in collaborazione con Dario Fo, nel 1964, è una canzone in dialetto milanese. Il riferimento alle scarpe da tennis è legato al fatto che in quegli anni le portavano principalmente le persone appartenenti alle classi sociali più disagiate. Il testo è la storia di un senzatetto “che purtava i scarp del tennis” e che da tempo “rincorreva un suo sogno d’amore”.

Con il nome I Due Corsari, Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci diedero vita ad un duo musicale che, tra il 1958 e il 1960, si fece notare soprattutto per i testi umoristici. La canzone più famosa composta in quel periodo è Una fetta di Limone. Il brano è un esempio di rock demenziale: i due sono corteggiati da una signora, ma a loro interessa solo avere “una fetta di limone, una fetta di limone nel tè”.

Faceva il palo (1966)

In questo brano c’è tutta l’ironia geniale di Jannacci che canta di un “palo” delle rapine della Banda dell’Ortica, che, però, “è sguercio”, non ci vede quasi nulla. Arrivano i carabinieri e lui non se ne accorge, così le forze dell’ordine arrestano tutti quanti.

Sei minuti all’alba (1966)

Questa canzone racconta di una vicenda "di famiglia" per Jannacci. L’aveva infatti scritta per il padre che era stato in galera per aver fatto parte della Resistenza. In via Rovello, a Milano, l’uomo fu anche torturato. E anche se non gli comminarono la pena di morte, Jannacci pensava a lui quando scrisse Sei minuti all’alba, storia di un partigiano condannato a morte.

Vengo anch’io, no tu no (1967)

Si tratta indubbiamente di uno dei più grandi successi di Jannacci: il brano fu scritto a sei mani con Dario Fo e Fiorenzo Fiorentini e scalò in pochissimo tempo le classifiche di vendita italiane. Ancora una volta, alla base di tutto, c’è l’ironia. La storia è quella di un uomo che viene continuamente respinto, perfino dal suo stesso funerale. Un “inno”, per così dire, agli esclusi, a chi vive ai margini.