FantaSanremo 2025, classifica punti cantanti dopo la terza serata

Introduzione

Eccoci finalmente nel vivo del Festival di Sanremo 2025, dove la competizione musicale più amata dagli italiani si intreccia con il divertimento e la strategia del FantaSanremo. La terza serata ha regalato emozioni, colpi di scena e nuove dinamiche nel gioco, che ormai è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati del Festival.

I 14 artisti in gara si sono esibiti nuovamente, accumulando punti per il FantaSanremo in base alla classifica parziale e ai bonus legati a look e comportamento sul palco. Olly e Gaia hanno ottenuto i punteggi più alti, seguiti da Coma_Cose e Sarah Toscano, mentre sono stati assegnati vari bonus e malus, tra cui punti extra per chi ha indossato una canottiera o una corona e penalità per chi ha fatto il gesto dell’ombrello.

I punti sono definitivi dopo la terza serata

La classifica generale del FantaSanremo e il conteggio dei punti, dopo aver subito variazioni per quanto riguarda le prime due serate, diventano definitivi solo dopo la terza serata (LA CLASSIFICA), quella di ieri.



Classifica completa del FantaSanremo e classifiche parziali

Di seguito troverete la classifica completa del FantaSanremo, aggiornata con tutti i punteggi ufficiali della terza serata. Chi avrà guadagnato più punti grazie a mosse imprevedibili? Chi, invece, avrà perso terreno a causa di qualche penalità? Non resta che scoprirlo.



Ricordate che i punteggi degli artisti nelle vostre squadre possono variare in base a come sono schierati nella formazione (titolari, riserve, capitano). Eventuali episodi VAR verranno aggiornati durante il successivo calcolo dei punteggi. Trovate tutti i dettagli relativi a bonus e malus degli artisti nella pagina “Classifica Artisti” sull’app FantaSanremo o sul sito ufficiale di FantaSanremo.