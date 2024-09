Carmen Consoli compie 50 anni: le collaborazioni e i duetti più famosi

La cantautrice, nata a Catania il 4 settembre 1974, è conosciuta per la voce inconfondibile e per lo stile unico. Soprannominata la “cantantessa”, nel corso della sua carriera ha regalato al pubblico una vasta gamma di collaborazioni e duetti con artisti di rilievo, sia italiani che internazionali. Eccone alcuni

Carmen Consoli, cantautrice siciliana dalla voce inconfondibile e dallo stile unico, festeggia i suoi 50 anni. Nata a Catania il 4 settembre 1974, cresciuta nel vicino paese di San Giovanni La Punta, è grazie a suo papà che si avvicina alla musica iniziando a suonare la chitarra. In uno dei suoi primi concerti con i Moon Dog's Party, viene notata da Francesco Virlinzi dell'etichetta Cyclope Records, che decide di seguirne la carriera. Negli anni, tra energia rock, melodie nostalgiche e testi auto-ironici, Carmen Consoli raggiunge prestigiosi traguardi. Soprannominata "la cantantessa”, con la sua notevole abilità scenica si è imposta come una delle icone del cantautorato femminile italiano. E ha regalato al pubblico una vasta gamma di collaborazioni e duetti con artisti di rilievo, sia italiani che internazionali. Per festeggiarla, eccone alcuni.

Tutto l'universo obbedisce all'amore Il duetto tra Carmen Consoli e Franco Battiato, intitolato Tutto l'universo obbedisce all'amore, è una delle collaborazioni più iconiche della musica italiana. Il brano è stato pubblicato nel 2008 ed è contenuto nell'album di Battiato Fleurs 2, che è una raccolta di cover e brani inediti. Tutto l'universo obbedisce all'amore è una canzone intensa e poetica, caratterizzata da un testo profondo che riflette sulla forza dell'amore e sulla sua capacità di influenzare ogni aspetto dell'esistenza umana. Le voci di Battiato e Consoli si fondono in modo perfetto, creando un'atmosfera sospesa e quasi mistica, che esalta il significato del testo. Il duetto è stato molto apprezzato sia dalla critica che dal pubblico, diventando rapidamente uno dei brani più amati della discografia di entrambi gli artisti. La collaborazione tra Battiato e Consoli è stata vista come un incontro tra due mondi musicali affini, entrambi caratterizzati da una forte personalità artistica e da un profondo impegno nella ricerca di suoni e parole che potessero esprimere l'essenza dell'esperienza umana. Il brano è diventato un classico, celebrato per la sua bellezza e per la straordinaria sintonia tra i due interpreti, che hanno saputo dare vita a un pezzo di rara intensità emotiva.

L'appuntamento La "cantantessa" ha duettato con Ornella Vanoni in una nuova versione del celebre brano L'appuntamento, originariamente interpretato da Vanoni nel 1970. Questa collaborazione fa parte dell'album tributo Carmen Consoli e le amiche del cantautore pubblicato nel 2013, in cui Consoli ha rivisitato insieme a diverse artiste italiane alcuni classici della musica d'autore. Nel duetto, la voce profonda e intensa di Ornella Vanoni si intreccia con quella distintiva e potente di Carmen Consoli, creando una versione del brano che unisce il fascino della tradizione con un tocco contemporaneo. L'appuntamento, che racconta la storia di un amore che sembra destinato a non realizzarsi, acquista nuove sfumature emotive grazie all'incontro tra le due artiste. Questa collaborazione è stata molto apprezzata per la delicatezza e la profondità dell'interpretazione, confermando l'abilità di Consoli nel confrontarsi con i grandi classici della musica italiana, mantenendo sempre la sua forte identità artistica.

Il conforto Questa collaborazione ha unito due voci forti e particolari del panorama musicale italiano. La canzone Il Conforto, interpretata in duetto da Carmen Consoli e Tiziano Ferro, viene pubblicata nel 2017 come secondo singolo dell'album di Tiziano Ferro intitolato Il mestiere della vita. Questo brano è stato particolarmente apprezzato per l'intensa combinazione delle voci dei due artisti, che si intrecciano in una melodia delicata e coinvolgente. Nel brano, in cui le voci di Tiziano Ferro e Carmen Consoli si fondono perfettamente, l'atmosfera è intima e intensa. La collaborazione tra i due artisti è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico, e il brano ha riscosso un notevole successo, sia nelle classifiche musicali che nelle esibizioni dal vivo. Il videoclip della canzone, diretto da Gaetano Morbioli, vede i due artisti cantare uno di fronte all'altro in uno spazio vuoto, sottolineando la connessione emotiva che la canzone vuole trasmettere.

Mai come ieri Interpretata in duetto da Mario Venuti e Carmen Consoli, Mai come ieri è stata pubblicata nel 1998. Il brano, singolo trainante dell'album omonimo di Mario Venuti, ha avuto un grande successo in Italia, grazie anche alla collaborazione con Carmen Consoli, che all'epoca era in forte ascesa nella scena musicale italiana. Il testo, profondo e malinconico, parla di un amore passato e della consapevolezza di quanto esso abbia lasciato un segno indelebile, nonostante il tempo trascorso. La musica è caratterizzata da un arrangiamento con chitarre acustiche e ha un'atmosfera che evoca un senso di nostalgia. La voce di Mario Venuti si sposa perfettamente con quella di Carmen Consoli e questo duetto è considerato uno dei pezzi più rappresentativi della carriera del cantante, che ha così consolidato il suo rapporto artistico con Consoli.

