Bryan Adams compie 65 anni, le sue canzoni più famose

L’artista canadese è nato il 5 novembre del 1959 a Kingston. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi e vinto numerosi premi, fra cui un Grammy Award. La sua carriera prosegue da quarant’anni: da “Heaven” a “(Everything I do) I do it for you”, ecco alcuni dei suoi successi più famosi e apprezzati

Bryan Adams è nato il 5 novembre del 1959 a Kingston, in Canada. Cantautore e chitarrista, è anche fotografo. A renderlo celebre nel mondo però è soprattutto la sua musica: la sua carriera comincia nel 1978 quando incontra Jim Vallance, ex batterista della band Prism. Insieme scrivono le prime canzoni. Fra le più famose dell’artista ci sono (Everything I Do) I Do It For You, Please Forgive Me, Summer of ‘69, Heaven e molte altre. Negli anni ha venduto oltre 100 milioni di dischi e ha vinto numerosi premi, fra cui un Grammy Award. Per il momento ha pubblicato 26 album. Nel 2011 gli è stata assegnata una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Ecco alcuni dei suoi brani più celebri.

HEAVEN Fra i successi maggiori della carriera di Adams c’è il brano Heaven, scritto insieme a Jim Wallace in origine per il film del 1983 A Night in Heaven. È tratto dall'album Reckless: si tratta del quarto lavoro di Adams, reso celebre anche da altre canzoni come Run To You, Somebody e Summer of '69. Nel tempo, Heaven è stato inserito in tutti i greatest hits del cantante, con l’eccezione di The Best of Me. La canzone, che racconta una relazione amorosa, ha raggiunto il top della classifica Billboard Hot 100 e il numero nove della Billboard Rock Tracks. Il cantante spiegò si essersi ispirato a Faithfully, dei Journey (di cui, all’epoca, apriva i concerti). leggi anche Avril Lavigne compie 40 anni: le sue canzoni più famose

(EVERTHING I DO ) I DO IT FOR YOU Inserita nella colonna sonora del film Robin Hood - Prince of Thieves, con Kevin Costner, è fra le ballad più celebri del cantautore canadese. Adams l’ha scritta insieme al produttore degli AC/DC Robert Lange e al compositore Michael Kamen. Viene pubblicata come primo singolo dall’album Waking Up the Neighbours, del 1991, e nel tempo ha venduto oltre 15 milioni di copie. È un successo planetario, ma soprattutto in Inghilterra: qui sale in cima alle classifiche all’inizio di luglio e ci resta fino a fine ottobre. È un record ancora imbattuto. Lo stesso brano viene candidato all’Oscar come miglior colonna sonora e vince un Grammy Award. vedi anche Bryan Adams, So Happy it Hurts: "Il mondo ha bisogno di più rock"

PLEASE FORGIVE ME Please Forgive Me è un altro successo mondiale, scritta da Adams e dal produttore Robert Lange. Esce come bonus track nell’album di greatest hits So Far So Good, del 1993, ed è l’unico brano del cantautore canadese a conquistare il primo posto in Australia. Si è classificata al settimo posto della Billboard Hot 100, con 3.5 milioni di copie. Il video ha raggiunto quasi 890 milioni di visualizzazioni. Celebre soprattutto il ritornello: Please forgive me, I know not what I do/Please forgive me, I can't stop loving you/ Don't deny me, this pain I'm going through/Please forgive me, if I need you like I do/Please believe me, every word I say is true/ Please forgive me, I can't stop loving you. leggi anche Joni Mitchell compie 80 anni, le canzoni più belle dell'artista

SUMMER OF '69 La canzone è stata pubblicata nel 1984 all’interno di Reckless. Il testo di Summer of ‘69 ricorda un amore estivo. Il cantante ha spiegato in un’intervista alla Cbs del 2008 che il brano parla “del fare l’amore durante l’estate”. Scritta insieme a Jim Vallance, ha raggiunto la quinta posizione nella Billboard Hot 100. Racconta, fra l'altro, anche della band musicale del liceo dello stesso Adams: "Me and some guys from school/Had a band and we tried real hard". E dei percorsi diversi intrapresi dai vari componenti: "Jimmy quit and Jody got married/I shoulda known we'd never get far". Anche se il ritmo musicale è incalzante, il testo fa trasparire anche un po' di nostalgia: "And now the times are changin'/Look at everything that's come and gone/Sometimes when I play that old six string/I think about ya'n wonder what went wrong".

WHEN YOU'RE GONE Forse fra i brani più ritmati dell’artista: When you’re gone è un duetto con Melanie C (Melanie Jayne Chisholm), ex componente delle Spice Girls. Estratta dall’ottavo album On a Day Like Today, del 1998, è stata composta insieme a Eliot Kennedy. Nel corso della sua carriera Adams ha collaborato con diversi altri artisti, da Tina Turner a Sting, Rod Stewart e Barbra Streisand. La canzone parla di un amore finito, per il quale i due protagonisti non si danno pace: "Baby when you're gone I realize I'm in love/Days go on and on and the nights just seem so long/Even food don't taste that good, drink ain't doing what it should/Things just feel so wrong baby when you're gone". leggi anche The Cure, dopo 16 anni arriva il nuovo album "Songs of a lost world"

HAVE YOU EVER REALLY LOVED A WOMAN? Il brano, che fa parte dell'album 18 til I Die, ha raggiunto le vette di moltissime classifiche mondiali. Fra queste anche quella degli Stati Uniti, non frequente per Bryan Adams. Fa parte È stato pubblicato nel 1995 per il film Don Juan DeMarco con Johnny Depp, Faye Dunaway e Marlon Brando. Il titolo si ritrova nel ritornello: "When you love a woman, you tell her that she's really wanted/When you love a woman, you tell her that she's the one/'Cause she needs somebody, to tell her that it's gonna last forever/So, tell me have you ever really, really, really, ever loved a woman?". Nel film, il brano torna tre volte. La canzone ha ricevuto una nomination alla 68esima edizione degli Oscar, ma ha perso contro Colors of the Wind del film d'animazione Pocahontas.

