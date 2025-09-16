Cento anni fa nasceva B.B. King: la storia del re del blues

Considerato tra i migliori chitarristi di tutti i tempi, il musicista nato in Mississippi ha influenzato figure come John Lennon, Keith Richards e Jeff Beck. Durante la sua carriera lunga sei decenni, ha inciso più di 40 album in studio e vinto 15 Grammy. È morto nel 2015 all'età di 89 anni

Il 16 settembre di cento anni fa nasceva B.B. King, il re del blues. Da bracciante nei campi di cotone dello Stato americano del Mississippi, dove veniva sottopagato, è finito per esibirsi sui più disparati palcoscenici mondiali insieme alla sua inseparabile chitarra, "Lucille", una Gibson ES-335. Stile unico e inconfondibile, ha tenuto migliaia di concerti nel corso dei suoi 65 anni di carriera: dal 1949 al 2015, quando è morto.

La sua vita B.B. King - vero nome, Riley B. King - nasce il 16 settembre 1925 a Itta Bena, nello Stato del Mississippi. Prima di scoprire il suo vero talento, lavora come contadino. Come da lui stesso raccontato, veniva pagato solo 35 centesimi per ogni 100 libbre (ossia 45 chilogrammi) di cotone raccolto. King si trasferisce a Memphis, in Tennessee, nel 1946 ed è qui che impara a suonare la chitarra, affinando col tempo la sua tecnica grazie all'aiuto del cugino, il musicista country blues Bukka White. Successivamente, inizia a esibirsi a livello locale rendendosi riconoscibile al pubblico per il suo stile unico. Dal 1949 comincia a incidere le prime registrazioni. Il successo arriva tuttavia nel corso degli anni Cinquanta, dentro e fuori il mercato musicale del blues: il suo primo album in studio (intitolato Singin' the Blues) risale al 1957; l'ultimo è del 2008 (One Kind Favor). Nel mezzo, più di 40 dischi pubblicati. King muore a Las Vegas, nel 2015, all'età di 89 anni, malato di diabete e finito più volte in ospedale nelle settimane precedenti il decesso. Non si è più esibito dall'ottobre 2014, quando ha dovuto cancellare il suo ultimo tour dopo un malore durante uno spettacolo. Vedi anche Il doodle dedicato a B.B. King

Quindici sono i Grammy vinti da King nel corso della sua carriera, che lo hanno fatto diventare un indiscusso maestro del blues. A lui si sono ispirate figure del calibro di John Lennon, Keith Richards, Jeff Beck. Non solo: nella sua vita ha avuto innumerevoli collaborazioni, tra le più celebri quelle con Eric Clapton e con gli U2, e ha suonato con artisti come Tina Turner, James Brown, Elton John, Mark Knopfler, Aretha Franklin e Rolling Stones. King è membro della Rock'n'roll Hall of Fame dal 1987.