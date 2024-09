Morto Nick Becattini, grande musicista blues

Originario di Pistoia, viveva a Camaiore (Lucca), luogo d'origine della moglie. Aveva 62 anni e dal 2018 era malato di Sla. Era considerato tra i più grandi chitarristi al mondo

È morto a 62 anni Nicola "Nick" Becattini, muscista blues apprezzato in tutto il mondo. Il decesso è avventuo nella casa di Camaiore (Lucca) in cui l'artista abitava. Originario di Pistoia, aveva 62 anni e si era trasferito a Camaiore, luogo di origine della moglie.

Grande lutto per la musica italiana Un grave lutto per il mondo della musica italiana. Becattini era uno degli interpreti più apprezzati del genere blues, riconosciuto in tutto il mondo come uno dei migliori chitarristi contemporanei. Dal 2018 era malato di Sla, ma nonostante questo ha continuato a suonare in pubblico finché è stato possibile.

L'ultima apparizione in pubblico a Pistoia Blues Era apparso in pubblico anche all'ultima edizione di Pistoia Blues, per raccogliere l'applauso del pubblico sulle note di Sweet Home Pistoia, brano inedito che lui ha composto proprio per il festival ricordando tante persone che hanno reso possibile 43 edizioni della rassegna.È stato uno dei momenti più toccanti ed emozionanti del festival, di cui è stato assiduo artista, ed omaggio a un musicista che ha portato il nome di Pistoia nel mondo.

Padre di due figli Becattini aveva vissuto anche a Chicago e la sua musica aveva subito le influenze anche di altri generi come il rock. Lascia la moglie Luisa e i due figli Marco e Bambi, campionessa di ginnastica ritmica che ha preso parte anche agli Special Olympics World Games di Berlino vincendo cinque medaglie sotto gli occhi attenti e amorevoli del padre e della madre.