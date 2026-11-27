Pepita e la rivoluzione, il nuovo album di inediti di Luca Barbarossa . Undici tracce registrate completamente in analogico, suonate da musicisti e artisti tra i più autorevoli del panorama musicale internazionale: "Il loro talento e la loro passione costituiscono l’anima di questo disco -racconta Luca Barbarossa - non abbiamo fatto uso di suoni virtuali o simulati, tantomeno di intelligenze artificiali. Troverete solo voglia di scrivere, comporre, suonare, cantare, condividere stati d’animo e pensieri". Nel disco si intrecciano trame musicali diverse, nate dalla libertà e dallo scambio reciproco di quelle sessioni in studio. Una ricchezza di suggestioni che scorre tra atmosfere malinconiche e notturne, l’ironia sorniona propria del cantautore romano, uno sguardo affettuoso sul quotidiano più prossimo e uno più riflessivo sul mondo; storie vere o inventate, amori vissuti o immaginati.

UN DISCO CHE UNISCE LA CANZONE D'AUTORE E IL JAZZ



Il disco nasce dall'incontro tra la canzone d'autore e la passione per il jazz, tra narrazione e improvvisazione, in cui la parola si intreccia con il talento di alcuni musicisti. Tra i protagonisti del progetto figurano i produttori Maurizio Mariani e Francesco Valente, collaboratori di lungo corso di Luca, e alcuni artisti di fama internazionale quali Danilo Rea, Paolo Fresu, Dino Rubino, Marco Bardoscia e Paolo Buonvino, una band appassionata composta da Daniel Mastrovito al pianoforte, Pierpaolo Ranieri al contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria insieme a numerosi altri ospiti: insieme hanno formato un percorso sonoro libero, ricercato e profondamente umano. Registrato in analogico, l'album rivendica il valore della musica suonata, dell'incontro e della condivisione. Nessun suono virtuale o simulato, nessuna intelligenza artificiale: ogni nota nasce dall'esecuzione e dall'interazione tra musicisti, dalla possibilità di ascoltarsi, dialogare e lasciarsi sorprendere nel momento stesso della registrazione: "Ringrazio sinceramente tutti i musicisti che hanno preso parte a questo album: il loro talento e la loro passione costituiscono l'anima di questo disco –dice Luca Barbarossa– durante le registrazioni ci sono stati momenti di profonda emozione. Ci siamo divertiti e commossi insieme nello stesso luogo fisico, con la consapevolezza che la musica nasce per essere vissuta e suonata insieme. Ogni nota che ascolterete è stata generata da esseri umani che hanno dedicato la loro esistenza agli strumenti che suonano. Troverete solo voglia di scrivere, comporre, suonare, cantare, condividere stati d'animo e pensieri".