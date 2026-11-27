Giusy Ferreri, testo e significato del nuovo singolo Una lama senza pietà che esce oggiMusica
Venerdì 27 novembre esce su tutte le piattaforme digitali il brano che la cantante nata a Palermo ha dedicato al tema del femminicidio. Scritta da Mogol, la canzone è già stata cantata dal vivo lo scorso 25 novembre al Teatro Ghione di Roma
Giusy Ferreri mette voce e cuore per le vittime di femminicidio, emergenza del Paese di primissimo piano specie nel mese di novembre con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Dopo l'anteprima del 25 novembre a Roma, nell'ambito di una serata evento al Teatro Ghione, Una lama senza pietà, inedito scritto da Mogol e cantato da Ferreri, arriva su tutte le piattaforme d'ascolto, in formato digitale, disponibile al download.
La canzone è un contributo di Fereri e Mogol alle iniziative della Croce Rossa Italiana alle attività di prevenzione e ai servizi per le donne che hanno subito violenza. La cantante ha preso parte alla realizzazione a titolo gratuito. Mogol destinerà i proventi alla Croce Rossa Italiana.
Ferreri, voce delle vittime
Giusy Ferreri canta le parole di una vittima di femminicidio al suo assassino. Dà la voce a chi non l'ha più, cerca spiegazioni nel cuore di un uomo freddo che ha usato una lama per strapparle la vita. Una donna che non può farsi più ascoltare e che teme di scomparire, diventando un ricordo nella memoria collettiva.
Sono dure le parole del testo di Una lama senza pietà, l'inedito che segna un nuovo contributo del mondo della musica a uno dei temi più urgenti dell'attualità del nostro Paese.
Ferreri canta la violenza di genere, usando parole scritte da Mogol, sulle note di Giuseppe Fulcheri. La prima esecuzione live, a Roma, col pianoforte e l'arco. La versione in studio, distribuita da Warner Music Italia, è stata realizzata negli studi del CET di Mogol con la produzione musicale di Massimo Satta, che ha curato l’arrangiamento con Matteo Passarelli.
I ricavi del singolo andranno alla Croce Rossa Italiana, che opera sul territorio nazionale e si occupa della formazione dei propri volontari e del personale che risponde al 1520. Le attività sono molte e vanno dalla sensibilizzazione sul tema alla prevenzione della violenza di genere, includendo il sostegno a chi si trova in difficoltà economica o sociale.
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Il testo di Una lama senza pietà
Tu
Non dovevi farlo
Ora non puoi più sentirmi
No
Adesso non puoi più
Neanche vedermi
Ora io sono solo un ricordo
Che sta scomparendo nella mente di tutti
O riappare per un secondo
Nei giorni più brutti Come un lampo nel cielo
Ma tu perché mi hai ucciso?
Io non ti avevo offeso
Tradendo poi te stesso e scambiando amore col possesso
Perché durante il sonno
Io ti vorrei parlare
Ma prima sto cercando di aver la forza di perdonare
Vorrei frugarti il cuore
In cerca di un po' d'amore
Io
Risento il tuo coltello
E quel grande dolore
Qui
La ferita sul collo
Nei tuoi occhi il rancore
Mentre io sto cadendo a terra
Senza più speranza, e non era un guerra
Ma era solo la tua debolezza Sei un vigliacco in verità
Una lama senza pietà
Ma tu perché mi hai ucciso?
Io non ti avevo offeso
Tradendo poi te stesso e scambiando amore col possesso
Perché durante il sonno
Io ti vorrei parlare
Ma prima sto cercando di aver la forza di perdonare
Vorrei frugarti il cuore
In cerca di un po' d'amore
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