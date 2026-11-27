Giusy Ferreri mette voce e cuore per le vittime di femminicidio , emergenza del Paese di primissimo piano specie nel mese di novembre con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dopo l'anteprima del 25 novembre a Roma , nell'ambito di una serata evento al Teatro Ghione, Una lama senza pietà, inedito scritto da Mogol e cantato da Ferreri , arriva su tutte le piattaforme d'ascolto, in formato digitale , disponibile al download. La canzone è un contributo di Fereri e Mogol alle iniziative della Croce Rossa Italiana alle attività di prevenzione e ai servizi per le donne che hanno subito violenza. La cantante ha preso parte alla realizzazione a titolo gratuito . Mogol destinerà i proventi alla Croce Rossa Italiana.

Giusy Ferreri canta le parole di una vittima di femminicidio al suo assassino. Dà la voce a chi non l'ha più , cerca spiegazioni nel cuore di un uomo freddo che ha usato una lama per strapparle la vita. Una donna che non può farsi più ascoltare e che teme di scomparire, diventando un ricordo nella memoria collettiva. Sono dure le parole del testo di Una lama senza pietà, l'inedito che segna un nuovo contributo del mondo della musica a uno dei temi più urgenti dell'attualità del nostro Paese. Ferreri canta la violenza di genere, usando parole scritte da Mogol, sulle note di Giuseppe Fulcheri . La prima esecuzione live, a Roma, col pianoforte e l'arco. La versione in studio, distribuita da Warner Music Italia , è stata realizzata negli studi del CET di Mogol con la produzione musicale di Massimo Satta, che ha curato l’arrangiamento con Matteo Passarelli. I ricavi del singolo andranno alla Croce Rossa Italiana , che opera sul territorio nazionale e si occupa della formazione dei propri volontari e del personale che risponde al 1520. Le attività sono molte e vanno dalla sensibilizzazione sul tema alla prevenzione della violenza di genere, includendo il sostegno a chi si trova in difficoltà economica o sociale.

Il testo di Una lama senza pietà

Tu

Non dovevi farlo

Ora non puoi più sentirmi

No

Adesso non puoi più

Neanche vedermi

Ora io sono solo un ricordo

Che sta scomparendo nella mente di tutti

O riappare per un secondo

Nei giorni più brutti Come un lampo nel cielo



Ma tu perché mi hai ucciso?

Io non ti avevo offeso

Tradendo poi te stesso e scambiando amore col possesso

Perché durante il sonno

Io ti vorrei parlare

Ma prima sto cercando di aver la forza di perdonare

Vorrei frugarti il cuore

In cerca di un po' d'amore



Io

Risento il tuo coltello

E quel grande dolore

Qui

La ferita sul collo

Nei tuoi occhi il rancore

Mentre io sto cadendo a terra

Senza più speranza, e non era un guerra

Ma era solo la tua debolezza Sei un vigliacco in verità

Una lama senza pietà



Ma tu perché mi hai ucciso?

Io non ti avevo offeso

Tradendo poi te stesso e scambiando amore col possesso

Perché durante il sonno

Io ti vorrei parlare

Ma prima sto cercando di aver la forza di perdonare

Vorrei frugarti il cuore

In cerca di un po' d'amore