Mercoledì 25 novembre Giusy Ferreri canta per la prima volta in pubblico Una lama senza pietà, l’inedito sul femminicidio scritto da Mogol su musica di Giuseppe Fulcheri. La Croce Rossa Italiana organizza l’appuntamento al Teatro Ghione di Roma per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Mogol devolverà i ricavi che gli spettano ai progetti della CRI per le donne che hanno subito violenza. Il singolo esce in digitale il 27 novembr
Un pianoforte, un violoncello e una chitarra accompagneranno Giusy Ferreri nella prima esecuzione pubblica di Una lama senza pietà. L’inedito sul femminicidio, con il testo di Mogol e la musica di Giuseppe Fulcheri, sarà presentato mercoledì 25 novembre al Teatro Ghione di Roma, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Giusy Ferreri partecipa a titolo gratuito. Mogol devolverà la propria quota dei ricavi alla Croce Rossa Italiana. L’associazione organizza l’appuntamento e destinerà i fondi alle attività di prevenzione e ai servizi per le donne che hanno subito violenza.
Il programma del 25 novembre al Teatro Ghione
Secondo il programma della Croce Rossa, l’accoglienza è fissata alle 17 al Teatro Ghione, in via delle Fornaci 37. Dalle 18 sono previsti l’esecuzione dal vivo e l’incontro condotto da Eleonora Daniele con Mogol, Giusy Ferreri e Rosario Valastro, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana. Il confronto sull’iniziativa sarà aperto alle domande dei giornalisti in sala e di quelli collegati in streaming.
Il singolo in digitale dal 27 novembre
Una lama senza pietà è stato realizzato negli studi del CET di Mogol con la produzione musicale di Massimo Satta, che ha curato l’arrangiamento con Matteo Passarelli. Distribuito da Warner Music Italia, il singolo sarà disponibile sulle piattaforme digitali da venerdì 27 novembre.
I progetti della Croce Rossa contro la violenza
La Croce Rossa Italiana userà i fondi per sostenere i progetti che aiutano a riconoscere tempestivamente i segnali della violenza, favoriscono l’accesso al lavoro e formano chi accoglie le richieste di aiuto. Sul territorio, gli sportelli sociali dei comitati CRI svolgono attività di sensibilizzazione e prevenzione e offrono sostegno a chi si trova in difficoltà economica o sociale.
Ad Asti la Croce Rossa gestisce un centro antiviolenza. A Mondovì offre ascolto, orientamento e consulenza psicologica e legale attraverso uno sportello. A Padova, con il progetto Donne al Centro, accoglie le donne che hanno subito violenza domestica e i loro figli minorenni. Tra gli interventi indicati dalla CRI ci sono anche i percorsi di formazione professionale e inserimento lavorativo.
La Croce Rossa forma anche i propri volontari e il personale del 1520, il suo numero di pubblica utilità. Operatori e psicologi imparano a riconoscere le situazioni di rischio e a indirizzare le persone verso i servizi specializzati e le reti antiviolenza del territorio.