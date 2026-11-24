Giusy Ferreri partecipa a titolo gratuito. Mogol devolverà la propria quota dei ricavi alla Croce Rossa Italiana. L’associazione organizza l’appuntamento e destinerà i fondi alle attività di prevenzione e ai servizi per le donne che hanno subito violenza.

Un pianoforte, un violoncello e una chitarra accompagneranno Giusy Ferreri nella prima esecuzione pubblica di Una lama senza pietà. L’inedito sul femminicidio, con il testo di Mogol e la musica di Giuseppe Fulcheri, sarà presentato mercoledì 25 novembre al Teatro Ghione di Roma, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il programma del 25 novembre al Teatro Ghione

Secondo il programma della Croce Rossa, l’accoglienza è fissata alle 17 al Teatro Ghione, in via delle Fornaci 37. Dalle 18 sono previsti l’esecuzione dal vivo e l’incontro condotto da Eleonora Daniele con Mogol, Giusy Ferreri e Rosario Valastro, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana. Il confronto sull’iniziativa sarà aperto alle domande dei giornalisti in sala e di quelli collegati in streaming.

Il singolo in digitale dal 27 novembre

Una lama senza pietà è stato realizzato negli studi del CET di Mogol con la produzione musicale di Massimo Satta, che ha curato l’arrangiamento con Matteo Passarelli. Distribuito da Warner Music Italia, il singolo sarà disponibile sulle piattaforme digitali da venerdì 27 novembre.