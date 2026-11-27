Noi è una di quelle canzoni che, in qualche modo, avevo bisogno di scrivere. Non sono partito da una storia precisa o da un episodio particolare, ma da una sensazione che mi accompagna e sulla quale mi capita spesso di riflettere: quanto siamo condizionati dalle persone che abbiamo accanto e quanto, allo stesso tempo, rischiamo di dimenticarci di dimostrarglielo.



A volte penso che siamo diventati bravissimi a esserci per tutto, tranne che per le cose davvero importanti. Corriamo, rispondiamo alle notifiche, incastriamo appuntamenti, rincorriamo obiettivi. Poi magari passano giorni senza trovare il tempo per una telefonata, per chiedere davvero a qualcuno come sta, per fermarci cinque minuti e ascoltare. Eppure sono proprio queste le cose che, quando mancano, si fanno sentire di più.



Volevo parlare di questo. Di quel filo invisibile che ci lega alle persone, anche quando siamo lontani, anche quando non ci sentiamo tutti i giorni, anche quando la vita ci porta in direzioni diverse. Per me il senso di Noi sta proprio qui: non nella necessità di essere sempre presenti fisicamente, ma nella certezza che esista qualcuno con cui poter condividere quello che siamo, senza dover necessariamente spiegare tutto.



Quando ho iniziato a scriverla, non volevo costruire un brano troppo ragionato. Mi interessava seguire l'emozione e lasciare che fosse la melodia a indicarmi la strada. Cercavo qualcosa di diretto, caldo, che non avesse bisogno di troppi giri di parole. Poi, lavorando alla produzione, abbiamo cercato di dare alla canzone un respiro sempre più ampio, partendo da una dimensione intima per arrivare a un'apertura sonora più intensa. Era importante che anche la musica restituisse quella sensazione di condivisione che volevo raccontare.



Per il videoclip ho scelto Roma. Mi piaceva l'idea di ambientare questa storia in una città che non si ferma mai, piena di contrasti, di incontri, di persone che si incrociano continuamente. In mezzo a tutto questo movimento, volevo concentrarmi su qualcosa di molto più piccolo: i rapporti, gli sguardi, i gesti che spesso non notiamo, ma che raccontano tantissimo.



Non cercavo un video patinato o una storia da spiegare dall'inizio alla fine. Volevo immagini capaci di accompagnare la canzone senza toglierle spazio, lasciando a chi guarda la possibilità di ritrovarsi in quello che vede. Roma è diventata così parte del racconto, non soltanto una location, ma uno scenario in cui ognuno può riconoscere qualcosa della propria quotidianità.



Mi piacerebbe che chi ascolta Noi pensasse a qualcuno. Non importa chi: un amico, un amore, una persona della famiglia o qualcuno che magari non vede da tanto tempo, ma che continua ad avere un posto importante nella sua vita.