Dopo i concerti in scena al Palazzo dello Sport, il rapper concluderà la tournée con gli spettacoli in programma il 1° e il 2 dicembre al Palaflorio di Bari e il 5 dicembre all’Unipol Dome di Milano

shiva a roma, la possibile scaletta

Dopo i due appuntamenti al PalaPartenope di Napoli, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre Shiva sarà in concerto sul palco del Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto riportato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantante non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle tre serate, attesi i suoi brani più popolari. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte a maggio al concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze:

Take 6

Non è easy

Cup

Santa Season / Wop Wop

Milano Angels

6 AM

Niente da perdere

Take 5

Gotham

Arsenico

Bossoli

Take 4

Don’t Stop It

Freaky

Un Altro Show

Soldi in nero

Soldi puliti

Diversi

V per Vangelo

Peccati / Polvere Rosa

Obsessed

Babyface

Spie

Bad bad bad

Coscienza

VVS Cartier

D&G

Neon

Alleluia

Big City Life RMX

Syrup

Polvere

Non lo sai