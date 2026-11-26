Dopo i concerti in scena al Palazzo dello Sport, il rapper concluderà la tournée con gli spettacoli in programma il 1° e il 2 dicembre al Palaflorio di Bari e il 5 dicembre all’Unipol Dome di Milano
Triplo appuntamento al Palazzo dello Sport. Il 27 novembre Shiva darà il via alla serie di concerti in programma a Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli del rapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
shiva a roma, la possibile scaletta
Dopo i due appuntamenti al PalaPartenope di Napoli, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre Shiva sarà in concerto sul palco del Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto riportato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantante non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle tre serate, attesi i suoi brani più popolari. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte a maggio al concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze:
- Take 6
- Non è easy
- Cup
- Santa Season / Wop Wop
- Milano Angels
- 6 AM
- Niente da perdere
- Take 5
- Gotham
- Arsenico
- Bossoli
- Take 4
- Don’t Stop It
- Freaky
- Un Altro Show
- Soldi in nero
- Soldi puliti
- Diversi
- V per Vangelo
- Peccati / Polvere Rosa
- Obsessed
- Babyface
- Spie
- Bad bad bad
- Coscienza
- VVS Cartier
- D&G
- Neon
- Alleluia
- Big City Life RMX
- Syrup
- Polvere
- Non lo sai
Approfondimento
Spray al peperoncino al concerto di Shiva a Genova: lui ferma lo show
Dopo i concerti in scena al Palazzo dello Sport, il rapper concluderà la tournée con gli spettacoli in programma il 1° e il 2 dicembre al Palaflorio di Bari e il 5 dicembre all’Unipol Dome di Milano. A circa due anni dal joint album Santana Money Gang in collaborazione con Sfera Ebbasta, ad aprile Shiva ha pubblicato il nuovo progetto discografico Vangelo conquistando la vetta della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Tra i suoi lavori più popolari troviamo Milano Demons, certificato con ben cinque dischi di platino. Shiva conta attualmente oltre quattro milioni di ascoltatori mensili su Spotify.
Approfondimento
Sfera Ebbasta e Shiva pubblicano il videoclip di Neon
©IPA/Fotogramma
I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO
Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour