Torno a casa per ritrovare la voce di una sirena nel bosco, quella che dallo Ionio mi riportava in Sila e che oggi mi riporta a me stessa. A un anno di distanza da Attraverso torno con liquirizie, un singolo nuovo, nei suoni e nel portamento della voce, ma anche nuovo rispetto al pubblico a cui si rivolge. Il titolo nasce da un ricordo d’infanzia, quello di mio zio che mi portava le liquirizie, di cui la mia Calabria è grande coltivatrice. Il filo conduttore del mio percorso è cercare di restare intera raccogliendo i pezzi, e per questo ho scritto una canzone che ne è una collezione. liquirizie è il brano più vicino alla Calabria e ai calabresi, ma anche a chi, come me, ha scelto di andare via, conservando nelle orecchie una voce che chiede il perché.



Racconta la mia inquietudine, il movimento continuo di chi va e torna, di chi a quei luoghi appartiene e scappa sempre. Racconta anche le incertezze, la paura di aver sbagliato e una ferita che nascondo bene. Ho sempre saputo che non sarei mai rimasta a casa per la vita, sia perché ce l’ho nel sangue, sia perché lo credevo necessario per me. Sapevo però che, quando mi sarei sentita persa, avrei dovuto raccogliermi nei posti in cui sono cresciuta.



Volevo un brano in calabrese, un folk diverso da quelli a cui siamo abituati in dialetto,

elegante, nostalgico e d’atmosfera. Io e Nicola Brugnami, che si è occupato della

produzione, del mix e del master, abbiamo lavorato con molta calma cercando di aggiungere alla struttura della chitarra acustica (immancabile) dei suoni e degli effetti che rendessero l’idea di una “natura parlante” e quasi sospesa. Le pulsazioni elettroniche di Alessio Lucaroni e la texture dei synth si fondono con il contrabbasso di un altro acrese, Giuseppe Cofone, collaborazione che mi ha resa felicissima e fatta sentire ancora più a casa.



Il video è stato girato da Dario Mehrjow in un magazzino privato dello Spazio Community Music e nella magica cornice del Castello di Solfagnano. Girare in Umbria, dove oggi vivo, ha reso perfettamente la proiezione di qualcosa che è lontano, ha funzionato emotivamente su di me e credo che si veda benissimo nel video. L’obiettivo era passare dal piano materiale a quello mentale, riprendere il passaggio dagli oggetti, dai ricordi, al racconto in un piano irreale. Volevo proiettare l’ascoltatore in questo viaggio straniante che mette insieme il mare e gli alberi, le cortecce della Sila e le liquirizie della costa. Anche la copertina, scattata da Laura Patricia Barberi, ha lo stesso intento: catturare prima di tutto il movimento e l’atmosfera del brano, l’oscillazione tra il passato e il presente, poi pensare all’estetica della foto in sé.

In questa canzone c’è tutto: le foto della mia famiglia, le lettere rubate ai miei nonni, un passaporto trovato in una scatola di casa. È, come dico spesso, un’altra canzone onesta. Non mi resta che portarla live e creare con il pubblico la magia che manca.