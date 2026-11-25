Venerdì 27 novembre i Litfiba pubblicheranno il live album 17 Re live. 1986-2026, disponibile in versione doppio Cd e doppio Lp. Dopo l’appuntamento all’Alcatraz di Milano, la formazione sarà protagonista di altri due concerti: il 30 novembre al Teatro Della Concordia di Venaria Reale e il 2 dicembre all’Atlantico di Roma
In attesa dell’uscita del live album 17 Re live. 1986-2026, venerdì 27 novembre i Litfiba saranno in concerto all’Alcatraz di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
i litfiba in concerto, la possibile scaletta
Dopo il grande successo degli appuntamenti estivi con oltre 150.000 presenze, il gruppo concluderà i festeggiamenti per il quarantesimo anniversario dell’uscita dell’album 17 RE con tre concerti speciali. Il 27 novembre Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo saliranno sul palco dell’Alcatraz, questo l’indirizzo: via Valtellina 25, Milano. Stando a quanto riportato dal sito di Vivaticket, il concerto avrà inizio alle ore 20.30. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite sabato 11 luglio al concerto di Asti:
- Febbre
- 17 Re
- Come un Dio
- Oro nero
- Sulla Terra
- Vendetta
- Ferito
- Apapaia
- Ballata
- Re del silenzio
- Pierrot e la luna
- Univers
- Tango
- Caffè, Mexcal e Rosita
- Gira nel mio cerchio
- Cane
- Resta
- Il vento
- Istambul
- Santiago
- Eroi nel vento
- La preda
- Tex
- Cangaceiro
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Venerdì 27 novembre i Litfiba pubblicheranno il live album 17 Re live. 1986-2026, disponibile in versione doppio Cd e doppio Lp. 17 RE, uscito nel 1986, è il secondo album della Trilogia del potere, formata da Desaparecido del 1985 e Litfiba 3 del 1988. Dopo l’appuntamento all’Alcatraz di Milano, la formazione sarà protagonista di altri due concerti: il 30 novembre al Teatro Della Concordia di Venaria Reale e il 2 dicembre all’Atlantico di Roma.
Nel corso degli anni i Litfiba si sono affermati come uno dei gruppi più rivoluzionari della scena rock italiana e non solo. Tra gli album più acclamati troviamo sicuramente El diablo, Spirito, Mondi sommersi e Infinito. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Regina di cuori e Il mio corpo che cambia.
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