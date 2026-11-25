Venerdì 27 novembre i Litfiba pubblicheranno il live album 17 Re live. 1986-2026, disponibile in versione doppio Cd e doppio Lp. Dopo l’appuntamento all’Alcatraz di Milano, la formazione sarà protagonista di altri due concerti: il 30 novembre al Teatro Della Concordia di Venaria Reale e il 2 dicembre all’Atlantico di Roma

Dopo il grande successo degli appuntamenti estivi con oltre 150.000 presenze, il gruppo concluderà i festeggiamenti per il quarantesimo anniversario dell’uscita dell’album 17 RE con tre concerti speciali. Il 27 novembre Piero Pelù , Ghigo Renzulli , Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo saliranno sul palco dell’ Alcatraz , questo l’indirizzo: via Valtellina 25, Milano. Stando a quanto riportato dal sito di Vivaticket , il concerto avrà inizio alle ore 20.30 . Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite sabato 11 luglio al concerto di Asti:

Venerdì 27 novembre i Litfiba pubblicheranno il live album 17 Re live. 1986-2026, disponibile in versione doppio Cd e doppio Lp. 17 RE, uscito nel 1986, è il secondo album della Trilogia del potere, formata da Desaparecido del 1985 e Litfiba 3 del 1988. Dopo l’appuntamento all’Alcatraz di Milano, la formazione sarà protagonista di altri due concerti: il 30 novembre al Teatro Della Concordia di Venaria Reale e il 2 dicembre all’Atlantico di Roma.

Nel corso degli anni i Litfiba si sono affermati come uno dei gruppi più rivoluzionari della scena rock italiana e non solo. Tra gli album più acclamati troviamo sicuramente El diablo, Spirito, Mondi sommersi e Infinito. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Regina di cuori e Il mio corpo che cambia.