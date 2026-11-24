Un incidente alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti ha costretto Dodi Battaglia a modificare il proprio ruolo sul palco durante la tournée dei Pooh per i 60 anni di carriera. Il chitarrista ha raccontato sui social di essersi procurato la frattura di un polso in seguito a una caduta, un infortunio che gli ha impedito di suonare durante il concerto di Atlantic City e che potrebbe condizionare anche i prossimi appuntamenti. Battaglia ha comunque scelto di non rinunciare al viaggio e di restare accanto ai compagni, spiegando che avrebbe preferito affrontare questa situazione piuttosto che lasciare a casa il pubblico. Per la prima volta nella sua lunga carriera si è quindi presentato davanti agli spettatori senza la chitarra, ringraziando chi ha permesso alla band di trovare una soluzione.