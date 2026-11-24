Pooh, Dodi Battaglia si frattura il polso durante il tour negli USA e non può suonareMusica
Una caduta ha costretto il chitarrista a fermarsi durante la tournée americana dei Pooh per i 60 anni di carriera. In attesa di recuperare, ha dovuto affidare le sue parti a un altro musicista, Filadelfo Castro
Un incidente alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti ha costretto Dodi Battaglia a modificare il proprio ruolo sul palco durante la tournée dei Pooh per i 60 anni di carriera. Il chitarrista ha raccontato sui social di essersi procurato la frattura di un polso in seguito a una caduta, un infortunio che gli ha impedito di suonare durante il concerto di Atlantic City e che potrebbe condizionare anche i prossimi appuntamenti. Battaglia ha comunque scelto di non rinunciare al viaggio e di restare accanto ai compagni, spiegando che avrebbe preferito affrontare questa situazione piuttosto che lasciare a casa il pubblico. Per la prima volta nella sua lunga carriera si è quindi presentato davanti agli spettatori senza la chitarra, ringraziando chi ha permesso alla band di trovare una soluzione.
Filadelfo Castro al suo posto
A occuparsi delle parti di chitarra è Filadelfo Castro, musicista e collaboratore che conosce il repertorio dei Pooh e lo stile esecutivo di Battaglia. È stato lo stesso artista a confermare la scelta, esprimendo gratitudine nei confronti dell'amico per aver accettato di sostituirlo e degli organizzatori per la comprensione dimostrata. La tournée americana, partita il 20 novembre da Boston, prosegue così con una formazione adattata alle circostanze: dopo Atlantic City, il calendario prevede le tappe di Chicago, Vancouver, Montréal e Toronto. Un imprevisto che non ha fermato il percorso celebrativo della band, mentre Battaglia ha voluto rassicurare i fan e ringraziarli per l'affetto ricevuto anche oltreoceano.
Approfondimento
Stefano D'Orazio, 6 anni dalla morte del batterista dei Pooh: chi era
©Getty
I Pooh a Sanremo 2026, 60 anni di carriera in 22 foto
La storica band tornerà sul palco dell'Ariston in occasione della serata finale, a tre anni di distanza dall'ospitata del 2023, quando dedicarono un toccante ricordo a Stefano D'Orazio, scomparso il 6 novembre 2020. Il loro è un viaggio lungo oltre cinquant’anni durante i quali hanno accompagnato il pubblico, raccontato la cultura, l’amore e le sfumature della società