A ottobre l’artista ha pubblicato il nuovo EP A Milano. Tra i suoi brani più amati troviamo Partire da te, Ossa rotte, La coda del diavolo con Elodie, Insuperabile e Il ritmo delle cose
Il 24 novembre Rkomi sarà protagonista del quinto e ultimo appuntamento in scena a Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del rapper (FOTO): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
rkomi a milano, la possibile scaletta
In occasione del primo appuntamento live, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre un milione di follower: “Sono stati mesi di idee e di prove. Voglio ringraziare il mio quartiere e ogni singola persona che ha lavorato a questo progetto con passione e dedizione. Niente di tutto questo sarebbe possibile senza di voi”. Martedì 24 novembre il rapper di Calvairate porterà la sua musica sul palco del Fabrique, questo l’indirizzo: via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto del 3 novembre:
- Dasein sollen
- Rossetto
- Carica
- Crazy crazy
- Sul serio
- 180
- Hakeem
- A mezz’ora da Milano
- Ferita
- Aeroplanini di carta
- 00
- Sissignore
- F*** Tomorrow
- Brr Brr
- Pezzi
- Verme
- Fare Chiasso
- Mai più
- Vuoi una mano?
- Farei un figlio
- Apnea
- Origami
- La Solitudine
- Solletico
- Acqua calda e limone
- Madonna
- Ossigeno
- Da palazzo a palazzo
- Solo
- Calvairate California
- Milano bachata
- Oh mama
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Rkomi, il nuovo EP A Milano e cinque concerti al Fabrique
Nel corso degli anni Rkomi si è affermato come uno dei protagonisti assoluti della scena rap italiana, tra i suoi album ricordiamo sicuramente Taxi Driver, certificato con ben nove dischi di platino. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Solo, Apnea, Partire da te, Ossa rotte e Dirti no. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Luna piena con Irama e Shablo a La coda del diavolo con Elodie passando per Ho spento il cielo con Tommaso Paradiso (FOTO). Inoltre, Rkomi vanta due partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: nel 2022 con Insuperabile e nel 2025 con Il ritmo delle cose. A ottobre l’artista ha pubblicato il suo nuovo EP A Milano.
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