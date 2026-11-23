rkomi a milano, la possibile scaletta

In occasione del primo appuntamento live, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre un milione di follower: “Sono stati mesi di idee e di prove. Voglio ringraziare il mio quartiere e ogni singola persona che ha lavorato a questo progetto con passione e dedizione. Niente di tutto questo sarebbe possibile senza di voi”. Martedì 24 novembre il rapper di Calvairate porterà la sua musica sul palco del Fabrique, questo l’indirizzo: via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto del 3 novembre:

Dasein sollen

Rossetto

Carica

Crazy crazy

Sul serio

180

Hakeem

A mezz’ora da Milano

Ferita

Aeroplanini di carta

00

Sissignore

F*** Tomorrow

Brr Brr

Pezzi

Verme

Fare Chiasso

Mai più

Vuoi una mano?

Farei un figlio

Apnea

Origami

La Solitudine

Solletico

Acqua calda e limone

Madonna

Ossigeno

Da palazzo a palazzo

Solo

Calvairate California

Milano bachata

Oh mama