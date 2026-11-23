Il disco è l’incontro diretto tra due voci strumentali che scelgono di mettersi a nudo senza filtri. La chitarra elettrica di Ivano Icardi, nota per l'identità timbrica definita e un linguaggio che unisce ricerca sonora, profondità melodica e sensibilità narrativa, incrocia il contrabbasso di Davide Liberti, musicista di grande maturità espressiva e straordinaria padronanza tecnica

LE SCELTE DI IVANO ICARDI



1. Ronny Jordan — So What! Album: The Antidote (1992)

Ho scoperto Ronny Jordan intorno al 1993 e per me è stata una vera folgorazione. So What! mi aprì le porte di un mondo sonoro completamente nuovo, dove il suono pulito e jazzistico della chitarra incontrava un groove straordinario, con una modernità che mi conquistò immediatamente. Quel brano mi fece capire come fosse

possibile ripensare gli arrangiamenti attraverso un linguaggio contemporaneo, mantenendo profonde radici jazz. In realtà fu tutto l'album The Antidote a segnarmi profondamente. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, riconosco in alcune frasi che suono L'influenza di quel disco.



2. Chick Corea Elektric Band — Eternal Child. Album: Eye of the Beholder (1988)

Avevo circa ventiquattro anni quando scoprii Eternal Child e l'intero album Eye of the Beholder. Fu una porta d'accesso straordinaria al mondo della fusion, ma soprattutto rimasi folgorato dalla bellezza di quella melodia, capace di trasmettere emozioni profondissime senza bisogno di una voce. Quel brano mi insegnò quanto fosse importante essere melodici, riuscire a raggiungere le persone attraverso la forza di una linea melodica. Ancora oggi, ogni volta che lo riascolto, ritrovo lo stesso stupore di allora. È come ascoltarlo per la prima volta: quella melodia continua a emozionarmi profondamente.



3. Mike Stern — Moment’s Notice. Album: Standards (and Other Songs) (1992)

Scoprii questo disco di Mike Stern quando avevo circa ventiquattro o venticinque anni. Moment's Notice mi avvicinò al linguaggio del bop e soprattutto a una concezione del fraseggio libera e fluida, capace di attraversare le battute senza rimanere vincolata alla loro suddivisione. La cosa straordinaria è che, pur senza aver

necessariamente studiato o trascritto le sue frasi, quel linguaggio mi è entrato nella pelle. Riascoltandolo oggi riconosco nel mio modo di suonare alcune delle sue intuizioni musicali. È proprio quella fluidità, quel lasciare scorrere le frasi con assoluta naturalezza, che ancora oggi cerco e inseguo quando suono.



4. Allan Holdsworth — City Nights. Album: Secrets (1989)

City Nights fu un autentico colpo di fulmine. Scoprii un universo musicale che non immaginavo nemmeno potesse esistere, con vette tecniche impressionanti, ma soprattutto un linguaggio armonico rivoluzionario. Quelle che allora percepivo come dissonanze, e che oggi sento quasi come consonanze, mi affascinavano profondamente. Secrets è uno degli album che ho ascoltato di più nella mia vita. Non credo di averne assimilato direttamente il fraseggio: considero Holdsworth un musicista praticamente irripetibile. Ha però rivoluzionato il mio modo di concepire la

chitarra, portandomi a vedere l'intera tastiera come un unico universo espressivo. Ancora oggi quella musica riesce a stupirmi.



5. Pat Metheny Group — Have You Heard (Live). Album: The Road to You (1993)

Un amico mi fece ascoltare Have You Heard nella versione live di The Road to You e rimasi letteralmente senza parole. Amo tutto di quella registrazione: il tema meraviglioso, l'apertura armonica, il groove, le percussioni, le voci, l'energia dell'esecuzione e un assolo che trovo a ancora oggi inarrivabile. Mi ha insegnato a concepire la musica attraverso lo spazio, la ricerca timbrica e la capacità di emozionare. Pur non riconoscendomi particolarmente nel fraseggio di Metheny, il suo modo di costruire un intero universo sonoro intorno alla chitarra mi ha profondamente influenzato. Ancora oggi rimane uno dei brani che amo e ascolto di più.

LE SCELTE DI DAVIDE LIBERTI



1. Bill Evans Trio — Milestones. Album: Waltz for Debby (1962) — Riverside Records

Avevo diciassette o diciotto anni quando ascoltai questo brano e il suono del contrabbasso di Scott LaFaro fu letteralmente una folgorazione. La registrazione, realizzata dal vivo al Village Vanguard nel 1961, è ancora oggi incredibile. Ma ciò che mi colpì maggiormente fu il timbro, persino prima delle capacità di fraseggio, che trovavo

fantascientifiche, soprattutto considerando l'epoca. Allora suonavo prevalentemente jazz-rock e funk, e quel suono mi aprì un mondo completamente nuovo. È stato il motivo per il quale ho iniziato a suonare il contrabbasso. La causa di tutto. Per me rimane il suono di contrabbasso più emozionante del mondo.



2. Gateway — Homecoming. Album: Homecoming (1995) — ECM Records

John Abercrombie, Dave Holland e Jack DeJohnette rappresentano per me uno dei trii meno convenzionali della musica improvvisata. Tre musicisti devastanti, capaci di attraversare rock, jazz tradizionale, free e folk mantenendo una creatività inesauribile. Ho scelto Homecoming, ma avrei potuto scegliere quasi qualsiasi brano

della loro discografia. Qui, su un tempo dispari, DeJohnette suona con un'energia che sembra arrivare direttamente dai Led Zeppelin. Il suo drumming è incredibile, persino rispetto ai suoi abituali livelli stellari. Questo trio rappresenta per me la libertà assoluta di improvvisare, senza confini stilistici e senza rinunciare mai alla

propria identità.



3. John Abercrombie — Big Music. Album: November (1993) — ECM Records

In Big Music c'è tutto: cambi di tempo, cambi di feeling, una musica che sembra completamente svincolata dai generi e persino dal tempo cronologico. La registrazione ha una purezza straordinaria, ma ciò che continua a emozionarmi maggiormente è Marc Johnson. Per me è la personificazione della bellezza applicata al contrabbasso. In qualsiasi contesto musicale riesce a suonare esattamente le note che devono essere suonate, nel modo in cui devono essere suonate. È una qualità rarissima, che va ben oltre la tecnica e il virtuosismo. Trovo il suo modo di concepire la musica assolutamente inimitabile. Semplicemente sublime.



4. Jaco Pastorius — Come On, Come Over. Album: Jaco Pastorius (1976) — Epic Records

Avevo sedici anni quando ascoltai questo brano e credo mi abbia cambiato persino il modo di respirare. Per me rimane una delle cose più funk che abbia mai sentito. Jaco è stato capace di raccogliere l'intera tradizione del basso elettrico, dal R&B al funk, rielaborandola e portandola verso un linguaggio completamente personale. È questa la cosa che continua a impressionarmi: non soltanto le capacità tecniche, ma il modo in cui ha trasformato una tradizione in qualcosa di unico. Per certi versi penso sia addirittura sottovalutato. Era Superman. Super hip, super punk.



5. Bill Evans Trio — You Must Believe in Spring. Album: You Must Believe in Spring (1981) — Warner Bros. Records

Questo è, per me, uno dei dischi più belli del mondo. Nell'omonimo brano Eddie Gomez suona un assolo di contrabbasso che considero imprescindibile: se suoni questo strumento, non puoi non conoscerlo. Il suo fraseggio, il vibrato, il legato con l'arco e soprattutto quell'istinto melodico quasi predatorio continuano a lasciarmi

senza parole. Quando iniziavo a suonare, alcuni musicisti mi dicevano che gli somigliavo, ancora prima che lo conoscessi davvero. Poi lo ascoltai e pensai seriamente di smettere! Non l'ho mai sentito ripetere due volte la stessa frase: è un flusso di coscienza continuo. Se Jaco era Superman, Eddie Gomez per me è Wolverine. Immortale.