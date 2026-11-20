Sono NaElia, compositrice e cantautrice. Con Devi stare lontano da me racconto il desiderio di cercarsi, senza possedersi. Ho voluto affrontare un tema importante e delicato attraverso l’ironia, lasciando spazio alle contraddizioni che fanno parte della nostra quotidianità e, soprattutto, delle relazioni umane. Il titolo sembra suggerire una presa di distanza, quasi un rifiuto, ma dentro questa canzone si nasconde anche il desiderio di incontrarsi, di cercarsi e di condividere qualcosa di bello. Perché stare insieme dovrebbe essere prima di tutto una scelta libera, capace di rendere felici entrambe le persone.



Il brano è una presa di posizione contro ogni forma di stalking, contro l’insistenza che invade gli spazi personali e non riconosce la volontà dell’altro. Ma è anche un invito a vivere il desiderio e l'attrazione con leggerezza, rispetto e consapevolezza. Mi interessa raccontare quel confine sottile che nelle relazioni può diventare difficile da riconoscere: quando un’attenzione è gradita e quando, invece, comincia a trasformarsi in qualcosa di ingombrante? Il piacere di vedersi e di stare insieme deve necessariamente lasciare spazio anche alla possibilità di dire no.



Per raccontare questa contraddizione ho scelto di giocare con i ruoli e con le situazioni. Nel videoclip vivo una sorta di vita parallela, nella quale mi ritrovo inseguita da un paparazzo. Interpreto una donna che cerca continuamente di declinare inviti sempre più insistenti e pressanti, tentando di sottrarsi a un’attenzione che non desidera. Ma, proprio quando sembra che tutto sia chiaro, la storia cambia direzione: mi scopro innamorata e divento io quella che rincorre, cerca e vorrebbe raggiungere l’altra persona, senza però riuscirci.



Questo ribaltamento rappresenta il cuore ironico del racconto. Mi ritrovo improvvisamente dalla parte opposta, dentro una contraddizione che rende la protagonista umana, imperfetta e imprevedibile. Anche l'immagine dell'acqua accompagna questo gioco di significati: alla fine “ci sono rimasta sotto”, non soltanto in senso figurato, ma come espressione di un innamoramento che mi travolge e nel quale mi ritrovo completamente immersa.



Con questa canzone desidero sdrammatizzare, utilizzando un linguaggio leggero per avvicinarmi anche a situazioni che possono avere conseguenze drammatiche. L’ironia diventa uno strumento per riflettere senza giudicare, per riconoscersi in piccoli comportamenti quotidiani e interrogarsi sul modo in cui viviamo i sentimenti.

Credo che la consapevolezza sia il primo passo per riconoscere possessività, compulsività e ossessione. Il messaggio che affido a “Devi stare lontano da me” è semplice: posso desiderare qualcuno senza pretendere di possederlo. Posso cercarlo, ma devo anche saper rispettare la sua libertà. Vorrei che il desiderio di incontrarsi conservasse sempre la sua bellezza, perché un vero incontro nasce soltanto quando entrambi scelgono di esserci.