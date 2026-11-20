In questo brano, racconto l’amore difficile dei nostri tempi, quell’amore che non si

riesce a decifrare, che ci fa impazzire e che non riesco a capire nemmeno io. Comunico la grande difficoltà che stiamo provando, per lo meno noi giovani, a capire quando è davvero amore o quando sono solo belle coincidenze create dalla nostra mente evasiva e sognatrice. La coincidenza pazzesca è quello stato mentale di illusione che abbiamo all’inizio di un innamoramento, quando ci sembra di trovare coincidenze in qualsiasi cosa. Ma nella canzone racconto come spesso la realtà sia diversa e molto più intricata di quanto possa sembrare all’inizio. Anche se trovare una persona con cui si stia bene è davvero una coincidenza pazzesca, quando ci si accorge di essere molto diversi e “in tempesta”, si comincia a sospettare che questa “coincidenza” forse fosse creata un po’ anche dalla nostra immaginazione e quindi la coincidenza diventa anche ironica. Ma io personalmente non riesco mai a liberarmi di tutto ciò, perché è “come musica che resta nella mia testa”, quindi voglio continuare a credere nelle coincidenze pazzesche e nell’amore vero.



Inizialmente la melodia l’avevo pensata per una ballad più delicata, in seguito, con l’aggiunta di questo testo, la musica ha preso un piglio un po’ più energico e pop rock nei ritornelli, pur mantenendo una certa morbidezza e atmosfera sognante nel resto della canzone. Esplode un po’ la mia rabbia, perché è tutto incerto e perché l’amore in cui speravo sembra ormai solo un’illusione, ma esprimo anche il desiderio di continuare a credere nelle coincidenze felici che legano assieme le persone. Non

voglio mai smettere di credere nelle coincidenze pazzesche.



Per quanto riguarda shooting e visual abbiamo scelto il Parco della Villa Reale di Monza come set e giocato molto sui colori, il bellissimo verde della natura e degli alberi, che da sempre è nella mia immagine e per me motivo di ispirazione e simbolo del mio lato più naturale, spontaneo, sognante e fantasioso, e il rosso acceso del mio completo, che invece rappresenta il mio lato più giocoso, astuto, forte e deciso. Infine una curiosità interessante: mentre mi muovevo scalza per girare il video ho pestato

una bella cacca gigante, che dire, speriamo che sia davvero di buon auspicio per la

mia canzone, Coincidenza è sicuramente una Coincidenza pazzesca! Buon ascolto e buona visione!

Federico Sapia Mcallister (produttore)

Elisa Battelli (fotografa e direzione artistica)

Elena Calabria (truccatrice)

Editori e distributori: FCM Music Srl, Miseria e Nobiltà, Believe