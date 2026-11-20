La canzone indaga quando è davvero amore o quando sono solo belle coincidenze create dalla nostra mente sognatrice
IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA
In questo brano, racconto l’amore difficile dei nostri tempi, quell’amore che non si
riesce a decifrare, che ci fa impazzire e che non riesco a capire nemmeno io. Comunico la grande difficoltà che stiamo provando, per lo meno noi giovani, a capire quando è davvero amore o quando sono solo belle coincidenze create dalla nostra mente evasiva e sognatrice. La coincidenza pazzesca è quello stato mentale di illusione che abbiamo all’inizio di un innamoramento, quando ci sembra di trovare coincidenze in qualsiasi cosa. Ma nella canzone racconto come spesso la realtà sia diversa e molto più intricata di quanto possa sembrare all’inizio. Anche se trovare una persona con cui si stia bene è davvero una coincidenza pazzesca, quando ci si accorge di essere molto diversi e “in tempesta”, si comincia a sospettare che questa “coincidenza” forse fosse creata un po’ anche dalla nostra immaginazione e quindi la coincidenza diventa anche ironica. Ma io personalmente non riesco mai a liberarmi di tutto ciò, perché è “come musica che resta nella mia testa”, quindi voglio continuare a credere nelle coincidenze pazzesche e nell’amore vero.
Inizialmente la melodia l’avevo pensata per una ballad più delicata, in seguito, con l’aggiunta di questo testo, la musica ha preso un piglio un po’ più energico e pop rock nei ritornelli, pur mantenendo una certa morbidezza e atmosfera sognante nel resto della canzone. Esplode un po’ la mia rabbia, perché è tutto incerto e perché l’amore in cui speravo sembra ormai solo un’illusione, ma esprimo anche il desiderio di continuare a credere nelle coincidenze felici che legano assieme le persone. Non
voglio mai smettere di credere nelle coincidenze pazzesche.
Per quanto riguarda shooting e visual abbiamo scelto il Parco della Villa Reale di Monza come set e giocato molto sui colori, il bellissimo verde della natura e degli alberi, che da sempre è nella mia immagine e per me motivo di ispirazione e simbolo del mio lato più naturale, spontaneo, sognante e fantasioso, e il rosso acceso del mio completo, che invece rappresenta il mio lato più giocoso, astuto, forte e deciso. Infine una curiosità interessante: mentre mi muovevo scalza per girare il video ho pestato
una bella cacca gigante, che dire, speriamo che sia davvero di buon auspicio per la
mia canzone, Coincidenza è sicuramente una Coincidenza pazzesca! Buon ascolto e buona visione!
Federico Sapia Mcallister (produttore)
Elisa Battelli (fotografa e direzione artistica)
Elena Calabria (truccatrice)
Editori e distributori: FCM Music Srl, Miseria e Nobiltà, Believe
Credi Pugni - Alice Bazzini
"Singolarmente", i 34 singoli usciti e da non perdere
Un ottobre da record, un ottobre stracolmo di musica bella e fresca. Sono Troppo Poco di Pugni (brano che parla di chi si sente in posizione difficile in amore) e Tempesta della Mente di Éirin (che ci spinge a osservare i nostro mostri interiori da una diversa prospettiva) sono i due brani più identitari. Tolta la coppia già segnalata tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO