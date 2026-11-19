Nell’ottobre di quest’anno Ariete ha pubblicato il nuovo album Tutti tornano a casa contenente anche il duetto Che bella vita con Angelina Mango. Tra i suoi singoli più popolari troviamo 18 anni, L’ultima notte e Castelli di lenzuola

ariete a milano, la possibile scaletta del concerto

Nuovo appuntamento con il Club Tour 2026. Il 19 novembre Ariete (FOTO) porterà la sua musica sul palco dell’Alcatraz, questo l’indirizzo: via Valtellina 25, Milano. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dello spettacolo, attesi i successi più amati e i brani tratti dall'ultimo progetto discografico. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 7 novembre a Roma: