Nell’ottobre di quest’anno Ariete ha pubblicato il nuovo album Tutti tornano a casa contenente anche il duetto Che bella vita con Angelina Mango. Tra i suoi singoli più popolari troviamo 18 anni, L’ultima notte e Castelli di lenzuola
Dopo il primo appuntamento all’Atlantico di Roma, giovedì 19 novembre Ariete sarà in concerto a Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
ariete a milano, la possibile scaletta del concerto
Nuovo appuntamento con il Club Tour 2026. Il 19 novembre Ariete (FOTO) porterà la sua musica sul palco dell’Alcatraz, questo l’indirizzo: via Valtellina 25, Milano. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta dello spettacolo, attesi i successi più amati e i brani tratti dall'ultimo progetto discografico. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 7 novembre a Roma:
- L’alveare
- L
- La mia bocca la tua bocca
- Mille guerre
- L’ultima notte
- Che bella vita
- Amianto
- Venerdì
- Capricci
- Soldatino!
- 10 chiamate
- Pillole
- Casa mia/Casa tua
- Quel bar
- Rivoluzione
- Cicatrici
- Iride
- Mano nella mano
- Mare di guai
- Tachicardia
- Quando la luna si accende
- Seduta n. 65
- Spifferi
- Castelli di lenzuola
- 18 anni
Dopo il concerto all’Alcatraz di Milano, sabato 21 novembre la cantautrice salirà sul palco del Teatro Concordia di Torino. Successivamente, l’artista si esibirà a Padova, Firenze, Napoli e Bitritto. Ecco il calendario completo con tutti i dettagli degli show della tournée:
- 21 novembre, Torino - Teatro Concordia
- 25 novembre, Padova - Hall
- 1° dicembre, Firenze - Piper Theatre
- 10 dicembre, Napoli - Casa della Musica
- 11 dicembre, Bitritto - Palatour
Nell’ottobre di quest’anno Ariete ha pubblicato il nuovo album Tutti tornano a casa contenente anche il duetto Che bella vita con Angelina Mango (FOTO). Dopo essersi affermata con l’EP Spazio, nel febbraio del 2022 l’artista ha lanciato l’album Specchio, certificato disco di platino. Tra i suoi singoli più popolari troviamo 18 anni, L’ultima notte e Castelli di lenzuola. Inoltre, nel febbraio del 2023 Ariete ha presentato Mare di guai in gara al Festival di Sanremo.