Pepe è il brano che ha dato il nome al mio ultimo EP e, in qualche modo, ne rappresenta il centro, non soltanto dal punto di vista musicale, ma anche per il modo in cui ho affrontato la scrittura e la narrazione dell’intero lavoro. È una canzone che contiene una parte importante della mia storia e che, nonostante sia stata scritta diversi anni fa, oggi sento ancora estremamente vicina. Anzi, credo che proprio il tempo trascorso mi abbia permesso di guardarla con una consapevolezza diversa,

ritrovandoci dentro pensieri, emozioni e dinamiche che allora riuscivo a percepire solo in parte.



Il testo di Pepe nasce il giorno dopo una festa di compleanno di una mia amica delle superiori. In quel periodo ero molto giovane e, come spesso accade a quell’età, avevo avuto dei comportamenti e fatto delle scelte che avevano creato tensioni all’interno del gruppo. Avevo fatto dei “torti” ad alcune delle ragazze che ne facevano parte, eppure continuavo a essere amica della festeggiata, tanto da essere invitata alla sua festa. Ricordo ancora molto bene la sensazione con cui ho affrontato quella serata: ero tesa, ma allo stesso tempo incredibilmente sfacciata. In qualche modo avevo

deciso di presentarmi lì senza preoccuparmi troppo di quello che sarebbe potuto succedere. Alla fine, però, la serata andò molto meglio di quanto avessi immaginato. Il giorno successivo ho iniziato a ripensare a quello che era successo, cercando di ricostruire mentalmente le conversazioni, le reazioni delle persone presenti e, soprattutto, le mie. Mi sono interrogata sulle dinamiche che si erano create, sul modo in cui mi avevano percepita e sul significato di alcuni atteggiamenti che durante la festa non avevo avuto il tempo o la voglia di analizzare. Credo di essermi resa conto, proprio allora, di una cosa abbastanza contraddittoria: probabilmente alcune di quelle ragazze mi odiavano almeno un pochino, o comunque avevano nei miei confronti una certa ostilità, ma allo stesso tempo avevo la sensazione di essere stata, in qualche modo, anche apprezzata. C’era qualcosa di me che evidentemente arrivava agli altri, anche quando non era necessariamente qualcosa che piaceva. E questa ambivalenza mi ha incuriosita molto.



Oggi penso che quando si è molto giovani si tende a complicare parecchio le cose, anche semplicemente perché manca quella elasticità mentale che arriva con il tempo. Si vive tutto in maniera assoluta, le amicizie sembrano definitive, i conflitti enormi, le opinioni degli altri fondamentali. All’epoca, invece, io avevo già la sensazione di essere proiettata verso qualcosa di diverso. Avevo altre ambizioni, altri pensieri, altri progetti e probabilmente anche un modo diverso di guardare a ciò che mi circondava.



Pepe è nato proprio da quella sensazione. Per me è stato contemporaneamente uno sfogo, una piccola rivincita e una rivelazione. Nel testo ci sono il cinismo e l’ironia, ma anche una certa leggerezza che per me è stata una forma di autodifesa. Non avevo bisogno di dimostrare niente a nessuno: potevo semplicemente osservare quello che era successo, raccontarlo e prendere le distanze da tutto ciò che mi aveva messa a disagio. È una canzone che nasce quindi da un momento specifico, ma che parla anche di una fase della vita che credo possa essere riconoscibile per molti:

quella in cui si chiude un’epoca, finiscono le superiori e improvvisamente ci si trova davanti a un futuro che può essere affascinante, ma anche parecchio spaventoso.

Musicalmente Pepe si muove principalmente tra pop e soul, due mondi che mi permettono di giocare con una dimensione melodica molto presente senza rinunciare a una componente ritmica più particolare. Nello special, in particolare, il brano cambia prospettiva e si sviluppa attraverso un gioco ritmico e armonico che prende ispirazione dal tango. È un elemento che mi piace molto perché introduce una tensione diversa e quasi teatrale, creando un contrasto con la dimensione più

intima e colloquiale del resto del pezzo.



Anche il videoclip nasce dalla stessa esigenza di raccontare questa storia non soltanto attraverso le immagini, ma soprattutto attraverso l’atmosfera, le sensazioni e le emozioni che il brano porta con sé. L’idea è quella di immaginare che io abbia invitato un’amica a casa e che, davanti a una bottiglia di vino e a qualcosa da mangiare, le racconti com’è andata quella serata. Una conversazione libera,

senza filtri, nella quale posso finalmente dire quello che penso. Nel video racconto alla mia amica di aver bevuto, di non aver dato troppo peso alle critiche e alle

battute, di aver pensato di dire alcune cose scomode alle persone presenti, ma di aver scelto alla fine di lasciar correre. È una sorta di confessione, ma anche un dialogo con me stessa. La cucina è diventata così il luogo ideale per ricreare questa dimensione intima e quotidiana. L’idea è nata sia dal titolo del brano e dalle vibe che la canzone aveva trasmesso a me e al videomaker con cui collaboro, sia da una necessità molto concreta: quel giorno la casa era l’unico spazio a nostra disposizione. Abbiamo quindi deciso di trasformare un limite logistico in una possibilità creativa, sfruttando la cucina per costruire un piccolo mondo dentro il quale far vivere il brano. Nella clip ci sono tre Ms. Rosita. Sono tre versioni di me che parlano, urlano, raccontano, mangiano, bevono, suonano e “cucinano”. Tre presenze che, in modi diversi, accompagnano, chi guarda, all’interno della canzone e ne fanno emergere pensieri, contraddizioni ed emozioni. È come se il dialogo che nel testo avviene idealmente con un’altra persona diventasse, nel video, un confronto con me stessa e con le diverse parti del mio carattere.



Mi piaceva l’idea di mostrare anche questo lato più ironico e sfrontato, senza però nascondere la parte più fragile che esiste dietro quella sicurezza. Perché Pepe, in fondo, parla anche di questo: della necessità di imparare a stare dentro le situazioni senza sentirsi obbligati a dare sempre una spiegazione, di capire quando vale la pena parlare e quando invece è meglio fare un passo indietro. Nonostante la scrittura del brano risalga a qualche anno fa, realizzare oggi questo videoclip mi ha fatto sentire nel posto giusto per raccontare nuovamente quel vissuto. Riguardare quella ragazza che ero, con tutte le sue contraddizioni, le sue insicurezze e le sue ambizioni, è stato come fare pace con una parte di me che allora non riuscivo ancora a comprendere fino in fondo.



Credo che sia anche per questo che Pepe continua a rappresentarmi così bene. È una canzone nata da un episodio apparentemente piccolo, da una festa, da un gruppo di ragazze e da una serata che avrebbe potuto semplicemente finire lì. Invece, il giorno dopo, è diventata una canzone. E oggi, a distanza di anni, è diventata anche un video. Forse perché alcune esperienze hanno bisogno di tempo per rivelare davvero cosa ci hanno lasciato. Pepe è quindi un frammento del mio passato, ma non è una canzone nostalgica. È piuttosto uno sguardo ironico e consapevole rivolto a quella parte di me che, già allora, sentiva il bisogno di andare altrove, di costruirsi una propria strada e di affermare un’identità personale. Riascoltandola oggi, riconosco in quel testo l’inizio di una ricerca che negli anni ho continuato a portare avanti attraverso la musica, prima di tutto come cantautrice e polistrumentista, cercando di dare forma a un

linguaggio che mi rappresentasse davvero.