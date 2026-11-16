Musica e musicisti di altissima qualità. Una formazione perfetta, i principali brani dei cinque album dell’ensemble, perfettamente integrati l’uno dopo l’altro. La giusta interazione con il pubblico. Una produzione che esalta i protagonisti sul palco, senza sopraffare alcun elemento di uno show che non ha avuto alcuna sbavatura. Con il pubblico in piedi per l’intera durata (perfetta) di uno show divertente e funky: siamo stati al concerto dei Jungle, dove tutto è al posto giusto. Il racconto

Tutto al posto giusto, soprattutto la musica. Può sembrare una frase retorica quando si racconta un concerto, certo. Ma non è sempre così, viste le cronache degli ultimi mesi. Con produzioni giganti, scenografie quasi hollywoodiane e dati di sold out o meno, la musica quasi tende a passare in secondo piano. E vedere un concerto in cui, dalla prima nota che si sente (rigorosamente suonata dal vivo da musicisti eccellenti) nessuno resta seduto perché il groove è talmente forte da superare anche ogni segnale di timidezza, può quasi sembrare strano. O forse inusuale. Ma è tutto vero, e dovrebbe essere sempre così. Ecco perché dovremmo tutti vedere, almeno una volta nella vita, un concerto dei Jungle.

Cinque album, due ore di concerto, la giusta interazione con il pubblico

Il collettivo inglese, che ha da poco pubblicato l’album Sunshine, arriva per la prima volta al Forum di Assago. Ed è subito un’esclamazione collettiva: “Perché non li ho visti prima?” Sì, perché un concerto così rimette tutto a posto, soprattutto le priorità e le basi di quello che dovrebbe essere uno show dal vivo. Non manca nulla. A partire da Josh Lloyd-Watson e Tom McFarland, i membri fondatori della band, a cui si è recentemente unita la cantautrice Lydia Kitto, che sin dal primo momento ha arricchito scrittura vocale e arrangiamenti del gruppo. Tre pilastri con una band allargata di musicisti e performer, in grado di portare dal vivo una scaletta di brani composta di cinque album, pubblicati tra il 2014 e il 2026, senza mai stonare. E soprattutto evidenziando che se la musica si sa fare e suonare, uno show come questo diventa il metodo di paragone per tutti quelli che si vedranno a seguire.

Jungle, priorità alla musica (senza tralasciare tutto il resto)

Ogni tanto è bene mettere in ordine le priorità, quando si sceglie di andare a vedere un concerto. E se si vuole ancora parlare di musica, e non di semplice intrattenimento, il concerto dei Jungle deve essere un punto di riferimento: qui tutto è a posto, e non c’è molto altro da aggiungere. Se non vederli dal vivo, e toccare con mano cosa vuol dire avere una band, musicisti che sanno fare il loro mestiere alla perfezione. Ma anche avere una produzione misurata e disegnata sulla musica, che resta sempre la protagonista. Con le figure chiave dell’ensemble che sanno instaurare il giusto rapporto con il pubblico, senza mai stonare. Regalando uno show di durata perfetta, per tutti.

GOOD TIMES!

Ciò che più mi è rimasto impresso è che nessuno tra il pubblico, sin dalla prima nota, è rimasto fermo. Anche chi timidamente restava seduto, si muoveva. Ed è tutto perfetto così. È il groove, bellezza. Sì, quello dei Jungle. Anzi, è proprio il caso di dire: GOOD TIMES!