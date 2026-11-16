Area Sanremo, Stefano De Martino annuncia i 15 finalisti

Dai 15 ammessi delle due sezioni Sanremo Giovani e Area Sanremo saranno scelti i tre concorrenti migliori per la finale a sei dell'11 dicembre, che decreterà il 24º Big del Teatro Ariston Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il 15 novembre 2026, al Palafiori di Sanremo, il direttore artistico Stefano De Martino ha annunciato i 15 vincitori di Area Sanremo: Bluesy, Bush, Clarice, Equarantacinque, EroCaddeo, Frero, Gabriele Esposito, Kimono, Lens, Lysa, Nashley, Nausica e l’inganno, Nox, Primogenito e Sofia Sole. Tra loro ci saranno i tre che, insieme ai migliori tre concorrenti della sezione Sanremo Giovani (a sua volta con 15 cantanti rimasti in gara), approderanno alla finale a sei dell’11 dicembre 2026 a Sarà Sanremo, che designerà il 24º Big del Festival di Sanremo 2027. La Commissione Musicale è presieduta da Stefano De Martino e formata da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo. In giuria c’era appunto anche Fabio Volo, che ha rivolto un discorso ai ragazzi, in particolare ai 45 eliminati: “Anche io ho iniziato come cantante: Volo arriva dal titolo di una mia canzone. Dai 23 anni fino ai 32 ho ricevuto solo “no”, quindi volevo dirvi che un “no” di oggi non è per sempre. Se è scritto nelle stelle, la strada arriva”. Ha infine citato Dante Alighieri: “È un mio collega, mi ha solo anticipato sul tempo. Se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto”.

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I 15 FINALISTI DI SANREMO GIOVANI Il 26 ottobre 2026 Stefano De Martino aveva annunciato i 15 finalisti di Sanremo Giovani: Albe con il singolo Vuoi o non vuoi, Basim con il singolo Distanza, Dubrazil con il singolo Por Favor, Florinda con il singolo Senza ‘e te, frambo con il singolo NON DISTURBARE, Gallas con il singolo Fermo, Lea Gavino con il singolo L’ennesima canzone, Les Votives con il singolo NON IMPORTA, Neartica con il singolo Foto mossa, OCCHI con il singolo La guerra dei bottoni, Petit con il singolo SEI TU, Plasma con il singolo ENERGIA MECCANICA, rob con il singolo NON IMPARO MAI, Santamarea con il singolo Tutto questo mare dentro, e Selma con il singolo Io sognerò. Approfondimento Sanremo, Stefano De Martino annuncerà i Big del Festival l'11 dicembre

LA 77ª EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO La 77ª edizione del Festival di Sanremo andrà in onda da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. Il palco del Teatro Ariston ospiterà cinque serate di musica con 24 artisti in gara. Nella serata di venerdì 19 febbraio i cantanti si esibiranno per poter rappresentare l'Italia alla 71ª edizione dell'Eurovision Song Contest. I The Jackal saranno i conduttori del PrimaFestival, la striscia quotidiana che anticiperà le serate. Con stile ironico, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru avranno il compito di raccontare anticipazioni e retroscena. La Gialappa’s Band condurrà invece il ControFestival, la trasmissione che sostituirà il DopoFestival. Approfondimento Fantansanremo, cambia tutto: le nuove regole