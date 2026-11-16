Premio Ciampi, Gaia Banfi: "Sono sempre presente in quello che faccio"

Gaia partiamo da cosa ha significato per te essere ospite al Premio Ciampi?

E’ un grandissimo onore, è la prima volta che ricevo un riconoscimento per il lavoro che svolgo, per cui è grande la gratitudine, il mio è un lavoro di ricerca e sperimentazione pertanto riceve riconoscimento per un lavoro come il mio La Maccaia non è mai semplice.



Piero Ciampi è un artista “maledetto”, forse troppo visionario per la sua epoca: che idea ti sei fatta di lui?

Lo conoscevo di nome, sono andata ad ascoltarlo e ammetto che è stata una scoperta. Tutto il mio album è ciampiano, due canzoni per altro sono legate, per la parte autoriale, a Genova dove lui ha vissuto.



Sei alla fine di un lunghissimo tour che ti ha portato anche all’estero: quando sali sul palco non porti solo musica ma una esperienza intima e viscerale. Quanto è difficile, nella stagione dei social, mettersi a nudo in maniera credibile?

E’ molto complicato, lo ho fatto per passione personale, mi intristisce molto il contorno e cedere significherebbe vanificare il mio percorso. Ci aggiungo che chi mi segue lo ha capito. Io sono semplice nel comunicare anche sui social.



Sei nata a Milano, vivi a Bologna ma dedichi due canzoni alla Liguria, poiché la maccaia è un concetto tipicamente ligure: perché?

Meta della mia famiglia è di origine ligure, ci sono legata, da piccola ci ho trascorso molto tempo fino all’adolescenza. Ho iniziato a maturare facendo le prime passeggiate da sola in Corso Italia e a Boccadasse, dunque canzoni come Macaia e Il Lungoriva di Genova sono per me introspettive con flussi di coscienza e tanti ricordi. Il titolo nasce da una citazione di mia madre.



In Macaia inviti a smettere di cercare la felicità nel futuro, dici che le cose più preziose che abbiamo sono la consapevolezza e la presenza: tu riesci a vivere il presente? Sei una giovane donna on time?

Ci lavoro quotidianamente, è l’obiettivo della mia vita essere sempre presente in quello che sto facendo. Lì ci sono gioia e felicità, è un auspico che trasmetto, è un regalo a chi voglio bene.



Piazza Centrale, nonostante riferimenti reali tipo la chiesa, tutti che ti guardano e i passi dei vecchi, trasmette una sensazione di inquietudine, di essere fuori posto: è un racconto di spaesamento, di una piazza che assomiglia a un labirinto?

E’ l’immagine ferrea di un luogo desolato abitato da persone abitudinarie, che qualunque cosa accada di diverso viene subito notata e cambia la prospettiva. Descrivo solitudine e spaesamento ma poi c’è l’amore, i nostri passi che ritornano è metaforico per sottolineare quello che nel silenzio si sente e si vede.



Giorgio Caproni, per altro poeta livornese, ha scritto una poesia su Genova che mi ha ricordato il tuo Lungoriva di Genova, si intitola Litania e racconta una città verticale. Quel bacio sulla fronte che diventa saluto è un addio?

Più che un addio, per come lo racconto in quella canzone, è un amore non ricambiato o perso per altri motivi.



Curiosità perché lungoriva e non lungomare?

Me lo chiedo spesso anche io, mi è venuto così, forse perché penso alla spiaggia come riva.



Ascoltando 7 ho riflettuto sul fatto che il mare torna spesso nei tuoi testi: è ispirazione? E’ pace? E’ movimento? E’ infinito? E’ un orizzonte da raggiungere per trovarne un altro? E se non c’è il mare c’è la marea di Congelati.

Per me è una immagine che da una parte mi terrorizza e dall’altra mi trasmette una sicurezza disarmante; mio padre e mio fratello sono marinai e ho provato a navigare con loro e mi intriga ma se lo temi e non hai confidenza diventa una sofferenza. Il mare trasmette una immagine silenziosa ma può anche essere burrasca, ho trascorso tanto tempo in barca con loro e ho ho vissuto dal mare piatto alle onde alte alcuni metri.



A proposito di Congelati: “io ti scriverei ogni giorno una lettera d’amore” canti…scrivi lettere d’amore? Ti senti una donna romantica? Esiste ancora il romanticismo in senso affettivo e non letterario?

Ti dico ni, scrivo tanto e a volte immagino di scrivere una lettera ma poi, puntualmente, non la spedisco. Mi sento romantica ma fatico a esplicitarlo ma ci sto lavando, sono importati le parole.



Alla fine, come dici in 7, bisogna lasciarsi andare per ritrovarsi? E’ un po’ il concetto di Sant’Agostino Dolce solitudo sola dolcitudo?

Assolutamente. Ci sarebbe sempre bisogno di qualcuno ma sto imparando a convivere con una dimensione più solitaria, quando mi addentro nella solitudine mi domando…Gaia dove è?



Che accadrà nelle prossime settimane della tua vita artistica?

Mi piacerebbe isolarmi nella natura per preparare un nuovo disco, arriverà anche lui, magari in un buen ritiro in collina, tra i colli toscani e quelli emiliani.

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