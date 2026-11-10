Abbiamo scelto, insieme al regista Enzo Testa, di girare il video di La Violenza Intorno, brano che anticipa la pubblicazione dell'album Gli anni di strapiombo il 27 novembre, nella zona del Monte Morrone, devastata dall’incendio dello scorso agosto. Abbiamo riconosciuto in quel paesaggio ferito una potente metafora della violenza del potere sul pianeta: un potere che, nell’impunità, innesca la distruzione e abbandona dietro di sé territori, vite e comunità carbonizzati. Una donna, simbolo di Madre Natura o, più semplicemente, di ogni madre privata dei propri affetti, si aggira in un paesaggio di morte. Accarezza i corpi senza vita della propria famiglia, cerca tra le macerie ciò che resta della sua casa. Intorno a lei, solo cenere. Gli alberi, secchi, anneriti, senza vita, le lasciano addosso i segni di una ferita che non si può cancellare: quelli della violenza e dell’ingiustizia.



Da queste immagini il nostro pensiero si allarga a tutte le persone che oggi scendono in piazza per opporsi alle politiche del potere e che vengono accusate di violenza per gesti che non sono neppure lontanamente paragonabili alla distruzione prodotta da chi quel potere lo esercita. Un potere che alimenta guerre e genocidi, devasta territori e sacrifica, giorno dopo giorno, diritti fondamentali come l’istruzione, la salute e il lavoro. Perché la violenza non è soltanto quella che vediamo esplodere davanti ai nostri occhi. È anche quella che si esercita nell’ombra, che si nasconde dietro le decisioni politiche, che devasta senza pagare il prezzo delle proprie responsabilità. È la violenza che ci circonda, che attraversa le nostre vite e che troppo spesso abbiamo imparato a considerare normale. La Violenza Intorno nasce anche da qui: dalla necessità di guardare in faccia le macerie che ci circondano, di riconoscere le responsabilità di chi le produce e di non smettere di indignarci di fronte a un mondo che brucia.



Video: Studio Testa Production

In scena: Daniela Coletti aka Fojechan