Ornella Vanoni canta Vivere, la cover e il post di Vasco Rossi

Ornella Vanoni canta Vivere, la cover e il post di Vasco RossiMusica
Il brano accompagna l’arrivo di "VIVERE il mio concerto più bello!", il nuovo album live di Ornella in uscita il 13 novembre. Il Komandante ha espresso la sua gioia sui social
Ci sono canzoni che attraversano il tempo e continuano a parlare alla vita di ciascuno. Vivere è una di queste. Ornella Vanoni la fa sua con un’interpretazione intima e intensa, capace di restituire nuove sfumature emotive a uno dei brani più amati di Vasco Rossi. Per la registrazione di Vivere, Ornella è tornata nello studio IndieHub, in via Paolo Sarpi a Milano, a pochi passi da casa sua. La sessione di canto è stata seguita da Mario Lavezzi, mentre la produzione è firmata da Katoo e impreziosita dall'accompagnamento della Budapest Orchestra. Nella voce inconfondibile di Ornella, Vivere diventa un racconto di fragilità e forza, di ricordi e desiderio di futuro. Il brano accompagna l’arrivo di VIVERE il mio concerto più bello!, il nuovo album live in uscita il 13 novembre, insieme all’altro inedito Viva la vita, interpretato con Francesco Gabbani e pubblicato lo scorso 9 ottobre.
IL POST DI VASCO
Vasco Rossi ha commentato sui social la versione di Vivere di Ornella Vanoni, ha detto che all'ascolto gli sono venuti i brivi e gli si è sbloccato un ricordo preciso: "Ero all'ultimo anno delle superiori e tornavo a casa in macchina con la radio accesa. Ricordo perfino il punto esatto: un passaggio a livello. Stavo attraversando i binari quando ho sentito la sua voce cantare Domani è un altro giorno". Vasco ha poi aggiunto che quello è stato il momento in cui ha compreso che poteva provarci anche lui: "E adesso è lei a interpretare una mia canzone. Un altro cerchio che si chiude...Un altro momento magico della mia vita. Viva Ornella Vanoni. Un bacio fin là".
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Il cantante si è spento a 91 anni. 'Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari', ha dichiarato la famiglia Paoli. La Vanoni, straordinaria interprete, è morta lo scorso novembre nella sua casa milanese dopo una carriera lunga oltre 60 anni. Con il collega ha vissuto una relazione professionale e sentimentale complicata dal matrimonio di lui e trasformatasi poi in una lunga amicizia. Fino al nuovo incontro sul palco di Sanremo nel 2023