Ornella Vanoni canta Vivere, la cover e il post di Vasco Rossi

Ci sono canzoni che attraversano il tempo e continuano a parlare alla vita di ciascuno. Vivere è una di queste. Ornella Vanoni la fa sua con un’interpretazione intima e intensa, capace di restituire nuove sfumature emotive a uno dei brani più amati di Vasco Rossi . Per la registrazione di Vivere , Ornella è tornata nello studio IndieHub, in via Paolo Sarpi a Milano, a pochi passi da casa sua. La sessione di canto è stata seguita da Mario Lavezzi , mentre la produzione è firmata da Katoo e impreziosita dall'accompagnamento della Budapest Orchestra. Nella voce inconfondibile di Ornella, Vivere diventa un racconto di fragilità e forza, di ricordi e desiderio di futuro. Il brano accompagna l’arrivo di VIVERE il mio concerto più bello!, il nuovo album live in uscita il 13 novembre, insieme all’altro inedito Viva la vita , interpretato con Francesco Gabbani e pubblicato lo scorso 9 ottobre.

IL POST DI VASCO



Vasco Rossi ha commentato sui social la versione di Vivere di Ornella Vanoni, ha detto che all'ascolto gli sono venuti i brivi e gli si è sbloccato un ricordo preciso: "Ero all'ultimo anno delle superiori e tornavo a casa in macchina con la radio accesa. Ricordo perfino il punto esatto: un passaggio a livello. Stavo attraversando i binari quando ho sentito la sua voce cantare Domani è un altro giorno". Vasco ha poi aggiunto che quello è stato il momento in cui ha compreso che poteva provarci anche lui: "E adesso è lei a interpretare una mia canzone. Un altro cerchio che si chiude...Un altro momento magico della mia vita. Viva Ornella Vanoni. Un bacio fin là".