È partita la vendita generale dei biglietti per il nuovo tour europeo della storica rock band iralndese che farà tappa anche a Milano con due concerti allo Stadio San Siro. Ecco il calendario delle date, i prezzi e tutte le informazioni per acquistare
È arrivato il momento per i fan degli U2 di assicurarsi un posto ai concerti, italiani ed europei. Oggi, venerdì 6 novembre, dalle ore 10, si è aperta la vendita generale dei biglietti anche per le due date allo Stadio San Siro di Milano. Dopo le prevendite riservate agli iscritti al fan club ufficiale, ai titolari di carte Visa e a chi aveva effettuato il preordine del nuovo album, l'acquisto è ora aperto a tutti, senza bisogno di codici di accesso.
I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e TicketOne, con un limite massimo di quattro biglietti per ciascun concerto. I prezzi partono da 86,25 euro per il quinto settore numerato e arrivano a 258,75 euro per la prima categoria. Per le aree in piedi, prato e Inner Circle, il costo è di 184 euro. Le altre fasce prevedono 207 euro per il secondo settore, 172,50 per il terzo e 115 euro per il quarto. Le cifre comprendono l'IVA, ma non le eventuali commissioni di servizio. La disponibilità può cambiare rapidamente, soprattutto per i settori più richiesti.
Il doppio appuntamento a San Siro il 5 e 6 luglio 2027
Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. torneranno a esibirsi in Italia con due concerti, in programma lunedì 5 e martedì 6 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano. Gli appuntamenti fanno parte del The Greatest Show On Earth World Tour, che porterà la band sui palchi di diversi Paesi. Per il gruppo irlandese si tratta di un ritorno particolarmente atteso nello stadio milanese, dove aveva suonato l'ultima volta nel 2009 con il 360° Tour. Ad accompagnare gli U2 nelle due serate ci saranno i Wolf Alice, come special guest.
tutte le date
Ecco tutte le date dei concerti annunciate finora dalla band:
CENTRO E SUD AMERICA
- 23 febbraio 2027: Città del Messico (Messico) – Estadio GNP Seguros
- 26 febbraio 2027: Città del Messico (Messico) – Estadio GNP Seguros
- 28 febbraio 2027: Città del Messico (Messico) – Estadio GNP Seguros
- 2 marzo 2027: Città del Messico (Messico) – Estadio GNP Seguros
- 10 marzo 2027: San Paolo (Brasile) – Estádio MorumBIS
- 12 marzo 2027: San Paolo (Brasile) – Estádio MorumBIS
- 14 marzo 2027: San Paolo (Brasile) – Estádio MorumBIS
- 16 marzo 2027: San Paolo (Brasile) – Estádio MorumBIS
- 23 marzo 2027: Buenos Aires (Argentina) – Estadio River Plate
- 25 marzo 2027: Buenos Aires (Argentina) – Estadio River Plate
- 27 marzo 2027: Buenos Aires (Argentina) – Estadio River Plat
EUROPA:
- 26 aprile 2027: Stoccolma (Svezia) – Strawberry Arena
- 28 aprile 2027: Stoccolma (Svezia) – Strawberry Arena
- 5 maggio 2027: Parigi (Francia) – Stade de France
- 8 maggio 2027: Parigi (Francia) – Stade de France
- 27 maggio 2027: Lisbona (Portogallo) – Estádio da Luz
- 5 giugno 2027: Amsterdam (Paesi Bassi) – Johan Cruijff ArenA
- 6 giugno 2027: Amsterdam (Paesi Bassi) – Johan Cruijff ArenA
- 18 giugno 2027: Londra (Regno Unito) – Tottenham Hotspur Stadium
- 19 giugno 2027: Londra (Regno Unito) – Tottenham Hotspur Stadium
- 30 giugno 2027: Berlino (Germania) – Olympiastadion
- 5 luglio 2027: Milano (Italia) – Stadio San Siro
- 6 luglio 2027: Milano (Italia) – Stadio San Siro