È partita la vendita generale dei biglietti per il nuovo tour europeo della storica rock band iralndese che farà tappa anche a Milano con due concerti allo Stadio San Siro. Ecco il calendario delle date, i prezzi e tutte le informazioni per acquistare

È arrivato il momento per i fan degli U2 di assicurarsi un posto ai concerti, italiani ed europei. Oggi, venerdì 6 novembre, dalle ore 10, si è aperta la vendita generale dei biglietti anche per le due date allo Stadio San Siro di Milano. Dopo le prevendite riservate agli iscritti al fan club ufficiale, ai titolari di carte Visa e a chi aveva effettuato il preordine del nuovo album, l'acquisto è ora aperto a tutti, senza bisogno di codici di accesso.

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e TicketOne, con un limite massimo di quattro biglietti per ciascun concerto. I prezzi partono da 86,25 euro per il quinto settore numerato e arrivano a 258,75 euro per la prima categoria. Per le aree in piedi, prato e Inner Circle, il costo è di 184 euro. Le altre fasce prevedono 207 euro per il secondo settore, 172,50 per il terzo e 115 euro per il quarto. Le cifre comprendono l'IVA, ma non le eventuali commissioni di servizio. La disponibilità può cambiare rapidamente, soprattutto per i settori più richiesti.