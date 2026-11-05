Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bob Dylan in concerto a Roma, la possibile scaletta

Musica
©Getty

Giovedì 5 novembre,  il cantautore di Duluth suona al Palazzo dello Sport dell’Eur, nella seconda delle sue tre date italiane d’autunno

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dopo la serata milanese di lunedì 2 novembre, Bob Dylan porta a Roma il suo tour europeo d’autunno, il Lights of Autumn Tour. L’appuntamento è al Palazzo dello Sport dell’Eur.

 

Il mini tour italiano si chiuderà sabato 7 novembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna.

 

A 85 anni, il premio Nobel per la Letteratura 2016 resta uno degli artisti più attivi dal vivo: negli ultimi anni ha alternato teatri, piazze e arene. Questa volta, in Italia, ha scelto i palasport.

Un concerto senza telefoni

Come già nelle tournée recenti, Bob Dylan ha chiesto che gli show siano “phone free”. All’ingresso gli smartphone vengono chiusi in custodie sigillate, certificate per il tour, dove restano chiusi fino alla fine. Il pubblico non potrà quindi scattare foto né girare video. L’idea è che l’attenzione resti tutta sul palco e sulla musica. Chi ha già visto Dylan negli ultimi anni lo sa: non bisogna aspettarsi una sfilata di successi nelle versioni originali. I brani storici vengono smontati e ricostruiti con arrangiamenti nuovi, a volte difficili da riconoscere già dalle prime note.

Cosa aspettarsi dal live

Il cuore del concerto è ancora Rough and Rowdy Ways, l’album del 2020 da cui arrivano Black Rider, False Prophet, I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You e Goodbye Jimmy Reed. In questa tournée cresce però lo spazio per Time Out of Mind, il disco del 1997: in scaletta ci sono Love Sick, Tryin’ to Get to Heaven, Not Dark Yet e Million Miles, quest’ultima tornata dal vivo durante le date tedesche dopo anni di assenza. Tra i classici spiccano It Ain’t Me, Babe e Tangled Up in Blue. Non mancano gli omaggi ai maestri del rock’n’roll, con le cover di Bo Diddley e Jerry Lee Lewis. Il finale è affidato a I Shall Be Released. Da una sera all’altra Dylan cambia spesso l’apertura, qualche brano o l’ordine dei pezzi: a Roma potrebbe quindi esserci più di una sorpresa.

La possibile scaletta di Roma

La scaletta del concerto di Bob Dylan a Roma non è stata diffusa. Tuttavia, è possibile che non si discosti troppo dalla setlist di Milano:

Watching the River Flow

Love Sick

It Ain’t Me, Babe

Tryin’ to Get to Heaven

High Water (For Charley Patton)

I Can Tell (cover di Bo Diddley)

Black Rider

Tangled Up in Blue

When I Paint My Masterpiece

Not Dark Yet

I Can’t Seem to Say Goodbye (cover di Jerry Lee Lewis)

False Prophet

Soon After Midnight

Million Miles

Under the Red Sky

I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You

Goodbye Jimmy Reed

I Shall Be Released

Approfondimento

Bob Dylan incontra in Vaticano papa Leone XIV

Spettacolo: Ultime notizie

Holy Wood Dust, il trailer in esclusiva del film con Stefano Mancuso

Cinema

Che cosa accade a un albero nell’istante in cui viene abbattuto? Holy Wood Dust, il documentario...

Stevie Wonder, concerto a NY per 50 anni di Songs in the Key of Life

Musica

Unica data: il 19 novembre. Il concerto è già sold out e il prezzo dei biglietti ha superato...

Maya Hawke nel live-action adattamento di "Magic: The Gathering"

Cinema

La star di "Stranger Things" è attesa da una nuova avventra fantasy, il primo live-action...

Nord Sud Ovest Est, anticipazioni episodio 6 della serie sugli 883

Serie TV

Max e Mauro partono per girare i nuovi videoclip a Los Angeles. Ma gli equilibri iniziano a...

Chicago Fire, l'addio di Joe Miñoso a Cruz dopo 15 stagioni

Serie TV

Con il 300° episodio della serie NBC, andato in onda il 4 novembre negli Stati Uniti, Joe Miñoso...

Spettacolo: Per te