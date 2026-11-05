Bob Dylan in concerto a Roma, la possibile scaletta

Dopo la serata milanese di lunedì 2 novembre, Bob Dylan porta a Roma il suo tour europeo d’autunno, il Lights of Autumn Tour. L’appuntamento è al Palazzo dello Sport dell’Eur.

Il mini tour italiano si chiuderà sabato 7 novembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna.

A 85 anni, il premio Nobel per la Letteratura 2016 resta uno degli artisti più attivi dal vivo: negli ultimi anni ha alternato teatri, piazze e arene. Questa volta, in Italia, ha scelto i palasport.

Un concerto senza telefoni

Come già nelle tournée recenti, Bob Dylan ha chiesto che gli show siano “phone free”. All’ingresso gli smartphone vengono chiusi in custodie sigillate, certificate per il tour, dove restano chiusi fino alla fine. Il pubblico non potrà quindi scattare foto né girare video. L’idea è che l’attenzione resti tutta sul palco e sulla musica. Chi ha già visto Dylan negli ultimi anni lo sa: non bisogna aspettarsi una sfilata di successi nelle versioni originali. I brani storici vengono smontati e ricostruiti con arrangiamenti nuovi, a volte difficili da riconoscere già dalle prime note.

Cosa aspettarsi dal live

Il cuore del concerto è ancora Rough and Rowdy Ways, l’album del 2020 da cui arrivano Black Rider, False Prophet, I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You e Goodbye Jimmy Reed. In questa tournée cresce però lo spazio per Time Out of Mind, il disco del 1997: in scaletta ci sono Love Sick, Tryin’ to Get to Heaven, Not Dark Yet e Million Miles, quest’ultima tornata dal vivo durante le date tedesche dopo anni di assenza. Tra i classici spiccano It Ain’t Me, Babe e Tangled Up in Blue. Non mancano gli omaggi ai maestri del rock’n’roll, con le cover di Bo Diddley e Jerry Lee Lewis. Il finale è affidato a I Shall Be Released. Da una sera all’altra Dylan cambia spesso l’apertura, qualche brano o l’ordine dei pezzi: a Roma potrebbe quindi esserci più di una sorpresa.