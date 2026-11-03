Questo festival diffuso si svolgerà dal 6 al 29 novembre, coinvolgendo teatri, spazi culturali e luoghi della città in un percorso aperto, trasversale e interattivo

Con un programma dedicato all’innovazione, ai linguaggi emergenti e alle molteplici espressioni della scena internazionale, Wonderland festival invita a esplorare il presente attraverso prospettive diverse, nuove connessioni e visioni capaci di attraversare confini geografici e culturali.

Evento multidisciplinare internazionale nato a Brescia ed organizzato da IDRA Teatro, il festival diffuso si svolgerà dal 6 al 29 novembre, coinvolgendo teatri, spazi culturali e luoghi della città in un percorso aperto, trasversale e interattivo, dove il pubblico è chiamato a diventare parte attiva dell’esperienza e a incontrare sguardi, culture e sensibilità diverse.

In un tempo segnato da conflitti, polarizzazione e frammentazione, Wonderland crea uno spazio di incontro, ascolto e confronto attraverso il teatro e le arti performative. Artisti, pubblico e comunità si incontrano attorno a linguaggi, culture e prospettive differenti, trasformando la città in un punto di connessione tra dimensione locale e internazionale.

Prime nazionali, teatro, danza, musica, cinema e incontri compongono un programma pensato per esplorare le forme più attuali dell’innovazione artistica e mettere in dialogo linguaggi, territori e comunità. Un’occasione per scoprire nuove visioni e incontrare alcune delle realtà più interessanti della scena italiana e internazionale.

Wonderland porta a Brescia artisti provenienti da diversi Paesi, favorendo scambi, collaborazioni, mobilità e nuove reti tra comunità artistiche e culturali. Un programma plurale che attraversa linguaggi ed estetiche differenti e apre nuove possibilità di relazione.