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Laura Pausini, la possibile scaletta dei concerti a Bologna

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo il doppio appuntamento live all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, venerdì 6 e sabato 7 novembre Laura Pausini sarà in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

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Martedì 3 e mercoledì 4 novembre Laura Pausini (FOTO) sarà in concerto a Bologna. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due attesi appuntamenti live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

laura pausini a bologna, la possibile scaletta

A ottobre Laura Pausini ha portato la sua energia sul palco dell’Inalpi Arena di Torino raccontando sul profilo Instagram da oltre sei milioni di follower: “Ai ventimila che sono stati con noi a Torino: vi ringrazio per l’amore che ho ricevuto in queste due sere, non so spiegare bene, ma c’è qualcosa che da tanti anni ci lega: quel senso di familiarità che per fortuna non si è mai perso tra noi. Grazie. Mi mancate già”. Dopo una serie di concerti in giro per l’Europa, martedì 3 e mercoledì 4 novembre l’artista salirà sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Al momento Laura Pausini non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle due serate, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 30 agosto a Ravenna:

  • Io canto
  • Ritorno ad amare
  • Ascolta il tuo cuore / Un’emergenza d’amore / Il primo passo sulla luna
  • Quanto chiove
  • Tra te e il mare
  • Come se non fosse stato mai amore / La prospettiva di me / Frasi a metà / Una storia che vale
  • Invece no
  • La mia banda suona il rock / Livin’ La Vida Loca / La isla bonita / Non c’è / Se fue / Oye mi canto
  • Vivimi
  • Simili / Le cose che vivi / Benvenuto / Primavera in anticipo
  • Il cielo in una stanza / Scrivimi / Nei giardini che nessuno sa / Immensamente
  • Io sì (Seen)
  • E ritorno da te
  • Seamisai / Mi rubi l’anima / Il tuo nome in maiuscolo / It’s Not Goodbye / Surrender
  • Desire
  • Gente
  • Turista / 16 marzo / Já sei namorar
  • Un’emergenza d’amore
  • Vivir mi vida / Set Fire / Uptown Funk / Call Me / Eye of the Tiger
  • Hai scelto me
  • Resta in ascolto
  • Strani amori / La solitudine / Incancellabile
  • Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è

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Dopo il doppio appuntamento live all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, venerdì 6 e sabato 7 novembre Laura Pausini sarà in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze. A febbraio l’artista ripartirà in tour con lo spettacolo in programma alla Movistar Arena di Buenos Aires. Grande attesa per i concerti negli stadi italiani previsti tra giugno e luglio a Lignano Sabbiadoro, Messina, Bari, Pescara e Roma. Questo il calendario con tutti i prossimi appuntamenti live dell’artista:

 

ARENAS

  • 6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM
  • 7 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

 

LATAM REPRISE

  • 17 FEBBRAIO 2027 - BUENOS AIRES - MOVISTAR ARENA
  • 27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU
  • 2 MARZO 2027 - PORTO ALEGRE - AUDITÓRIO ARAÚJO VIANNA
  • 7 MARZO 2027 - MEDELLÍN - DAVIARENA
  • 14 MARZO 2027 - HOLLYWOOD (FLORIDA) - SEMINOLE HARD ROCK HOTEL AND CASINO

 

STADIUMS

  • 2 GIUGNO 2027 - LIGNANO SABBIADORO @ STADIO GUIDO TEGHIL
  • 12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO
  • 19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA
  • 26 GIUGNO 2027 - PESCARA - STADIO ADRIATICO
  • 3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO

 

REPRISE EUROPE

  • 28 OTTOBRE 2027 - LONDRA @ ROYAL ALBERT HALL
  • 9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE
  • 12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA
  • 14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA
  • 21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM
  • 24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA)@ ZIGGO DOME
  • 30 NOVEMBRE 2027 - ZAGABRIA @ ZAGREB
  • 2 DICEMBRE 2027 - MILANO @ UNIPOL DOME

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