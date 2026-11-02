Laura Pausini, la possibile scaletta dei concerti a Bologna

Dopo il doppio appuntamento live all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, venerdì 6 e sabato 7 novembre Laura Pausini sarà in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze
Martedì 3 e mercoledì 4 novembre Laura Pausini (FOTO) sarà in concerto a Bologna. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due attesi appuntamenti live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
laura pausini a bologna, la possibile scaletta
A ottobre Laura Pausini ha portato la sua energia sul palco dell’Inalpi Arena di Torino raccontando sul profilo Instagram da oltre sei milioni di follower: “Ai ventimila che sono stati con noi a Torino: vi ringrazio per l’amore che ho ricevuto in queste due sere, non so spiegare bene, ma c’è qualcosa che da tanti anni ci lega: quel senso di familiarità che per fortuna non si è mai perso tra noi. Grazie. Mi mancate già”. Dopo una serie di concerti in giro per l’Europa, martedì 3 e mercoledì 4 novembre l’artista salirà sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Al momento Laura Pausini non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle due serate, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 30 agosto a Ravenna:
- Io canto
- Ritorno ad amare
- Ascolta il tuo cuore / Un’emergenza d’amore / Il primo passo sulla luna
- Quanto chiove
- Tra te e il mare
- Come se non fosse stato mai amore / La prospettiva di me / Frasi a metà / Una storia che vale
- Invece no
- La mia banda suona il rock / Livin’ La Vida Loca / La isla bonita / Non c’è / Se fue / Oye mi canto
- Vivimi
- Simili / Le cose che vivi / Benvenuto / Primavera in anticipo
- Il cielo in una stanza / Scrivimi / Nei giardini che nessuno sa / Immensamente
- Io sì (Seen)
- E ritorno da te
- Seamisai / Mi rubi l’anima / Il tuo nome in maiuscolo / It’s Not Goodbye / Surrender
- Desire
- Gente
- Turista / 16 marzo / Já sei namorar
- Un’emergenza d’amore
- Vivir mi vida / Set Fire / Uptown Funk / Call Me / Eye of the Tiger
- Hai scelto me
- Resta in ascolto
- Strani amori / La solitudine / Incancellabile
- Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è
Approfondimento
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Dopo il doppio appuntamento live all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, venerdì 6 e sabato 7 novembre Laura Pausini sarà in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze. A febbraio l’artista ripartirà in tour con lo spettacolo in programma alla Movistar Arena di Buenos Aires. Grande attesa per i concerti negli stadi italiani previsti tra giugno e luglio a Lignano Sabbiadoro, Messina, Bari, Pescara e Roma. Questo il calendario con tutti i prossimi appuntamenti live dell’artista:
ARENAS
- 6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM
- 7 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM
LATAM REPRISE
- 17 FEBBRAIO 2027 - BUENOS AIRES - MOVISTAR ARENA
- 27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU
- 2 MARZO 2027 - PORTO ALEGRE - AUDITÓRIO ARAÚJO VIANNA
- 7 MARZO 2027 - MEDELLÍN - DAVIARENA
- 14 MARZO 2027 - HOLLYWOOD (FLORIDA) - SEMINOLE HARD ROCK HOTEL AND CASINO
STADIUMS
- 2 GIUGNO 2027 - LIGNANO SABBIADORO @ STADIO GUIDO TEGHIL
- 12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO
- 19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA
- 26 GIUGNO 2027 - PESCARA - STADIO ADRIATICO
- 3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO
REPRISE EUROPE
- 28 OTTOBRE 2027 - LONDRA @ ROYAL ALBERT HALL
- 9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE
- 12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA
- 14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA
- 21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM
- 24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA)@ ZIGGO DOME
- 30 NOVEMBRE 2027 - ZAGABRIA @ ZAGREB
- 2 DICEMBRE 2027 - MILANO @ UNIPOL DOME
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©IPA/Fotogramma
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Spettacolo alla cerimonia di chiusura della finale dei Mondiali di calcio. Jennifer Hudson ha eseguito l’inno nazionale americano. Robbie Williams, Laura Pausini e Nicole Scherzinger si sono esibiti con “Desire”. Post Malone ha proposto tre brani, presente anche Swae Lee. IShowSpeed ha cantato “Champions”. Ospite Tom Cruise. Protagonisti dell'Halftime Show: Madonna con Ronaldinho e Ronaldo, il Direttore Gustavo Dudamel, i BTS, Jason Sudeikis nei panni di Ted Lasso, Justin Bieber, Chris Martin, Shakira e Burna Boy