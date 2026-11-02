Laura Pausini, la possibile scaletta dei concerti a Bologna

laura pausini a bologna, la possibile scaletta

A ottobre Laura Pausini ha portato la sua energia sul palco dell’Inalpi Arena di Torino raccontando sul profilo Instagram da oltre sei milioni di follower: “Ai ventimila che sono stati con noi a Torino: vi ringrazio per l’amore che ho ricevuto in queste due sere, non so spiegare bene, ma c’è qualcosa che da tanti anni ci lega: quel senso di familiarità che per fortuna non si è mai perso tra noi. Grazie. Mi mancate già”. Dopo una serie di concerti in giro per l’Europa, martedì 3 e mercoledì 4 novembre l’artista salirà sul palco dell’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Al momento Laura Pausini non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle due serate, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 30 agosto a Ravenna:

Io canto

Ritorno ad amare

Ascolta il tuo cuore / Un’emergenza d’amore / Il primo passo sulla luna

Quanto chiove

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore / La prospettiva di me / Frasi a metà / Una storia che vale

Invece no

La mia banda suona il rock / Livin’ La Vida Loca / La isla bonita / Non c’è / Se fue / Oye mi canto

Vivimi

Simili / Le cose che vivi / Benvenuto / Primavera in anticipo

Il cielo in una stanza / Scrivimi / Nei giardini che nessuno sa / Immensamente

Io sì (Seen)

E ritorno da te

Seamisai / Mi rubi l’anima / Il tuo nome in maiuscolo / It’s Not Goodbye / Surrender

Desire

Gente

Turista / 16 marzo / Já sei namorar

Un’emergenza d’amore

Vivir mi vida / Set Fire / Uptown Funk / Call Me / Eye of the Tiger

Hai scelto me

Resta in ascolto

Strani amori / La solitudine / Incancellabile

Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è