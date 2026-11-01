Ian Gillan ricoverato, Deep Purple annullano due concerti in Germania

"Siamo consapevoli che questo annuncio giunge con brevissimo preavviso e condividiamo la delusione di tutti i nostri fantastici fan per il fatto di non poterci esibire a Lipsia e ad Amburgo", hanno scritto sul loro profilo ufficiale i Deep Purple che promettono di individuare una data per recuperare entrambi gli show

I Deep Purple sono stati costretti a cancellare due concerti in Germania, sabato 31 ottobre a Lipsia e domenica 1 novembre ad Amburgo, a casa di un'"emergenza medica" che ha coinvolto il frontman Ian Gillan, 81 anni, attualmente ricoverato in ospedale. Lo ha annunciato sui suoi profili social la stessa band hard rock britannica, impegnata in queste settimane nel tour Splat!.

l'annuncio

"Con grande rammarico - si legge nel post di sabato - i Deep Purple devono annunciare l'impossibilità di esibirsi, come previsto, questa sera alla QI Arena (Lipsia) e domani sera alla Sporthalle (Amburgo). La decisione è dovuta a un'emergenza medica che ha coinvolto Ian Gillan, attualmente ricoverato in ospedale. Siamo consapevoli che questo annuncio giunge con brevissimo preavviso e condividiamo la delusione di tutti i nostri fantastici fan per il fatto di non poterci esibire a Lipsia e ad Amburgo". I Deep Purple e il loro staff "sono al lavoro per individuare una data idonea in cui recuperare entrambi gli show. Tutti i biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date. Con immenso affetto e rispetto", conclude il messaggio. Al momento non sono stati diffusi altri dettagli sulle cause del ricovero, sulle condizioni di salute di Gillan né sui tempi del possibile recupero.