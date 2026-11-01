Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ian Gillan ricoverato, Deep Purple annullano due concerti in Germania

Musica

"Siamo consapevoli che questo annuncio giunge con brevissimo preavviso e condividiamo la delusione di tutti i nostri fantastici fan per il fatto di non poterci esibire a Lipsia e ad Amburgo", hanno scritto sul loro profilo ufficiale i Deep Purple che promettono di individuare una data per recuperare entrambi gli show

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

I Deep Purple sono stati costretti a cancellare due concerti in Germania, sabato 31 ottobre a Lipsia e domenica 1 novembre ad Amburgo, a casa di un'"emergenza medica" che ha coinvolto il frontman Ian Gillan, 81 anni, attualmente ricoverato in ospedale. Lo ha annunciato sui suoi profili social la stessa band hard rock britannica, impegnata in queste settimane nel tour Splat!. 

l'annuncio

"Con grande rammarico - si legge nel post di sabato - i Deep Purple devono annunciare l'impossibilità di esibirsi, come previsto, questa sera alla QI Arena (Lipsia) e domani sera alla Sporthalle (Amburgo). La decisione è dovuta a un'emergenza medica che ha coinvolto Ian Gillan, attualmente ricoverato in ospedale. Siamo consapevoli che questo annuncio giunge con brevissimo preavviso e condividiamo la delusione di tutti i nostri fantastici fan per il fatto di non poterci esibire a Lipsia e ad Amburgo". I Deep Purple e il loro staff "sono al lavoro per individuare una data idonea in cui recuperare entrambi gli show. Tutti i biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date. Con immenso affetto e rispetto", conclude il messaggio. Al momento non sono stati diffusi altri dettagli sulle cause del ricovero, sulle condizioni di salute di Gillan né sui tempi del possibile recupero. 

Approfondimento

Ritchie Blackmore è tornato a suonare con i Deep Purple dopo 33 anni

Spettacolo: Ultime notizie

Alberto Angela alla guida della parata di Star Wars al Lucca Comics

Spettacolo

Un incontro inaspettato tra divulgazione e cultura pop ha animato Lucca Comics & Games:...

Stefania Andreoli ospite a Stories, lunedì 2 novembre ore 21 su Sky TG

Spettacolo

La psicoterapeuta e scrittrice di diversi libri di successo su ansia, genitorialità ed educazione...

Robert Downey Jr. e Pedro Pascal si scambiano i ruoli per Halloween

Cinema

Scherzo in perfetto stile Marvel: per Halloween le due star hanno deciso di sorprendere i fan...

Mariah Carey accende il conto alla rovescia per Natale. VIDEO

Musica

Come da tradizione, il 1° novembre segna l'inizio ufficiale della stagione natalizia con un...

Heidi Klum travestita da mano mozzata per festa di Halloween. FOTO

Spettacolo

Da oltre venticinque anni Heidi Klum trasforma Halloween in uno spettacolo di creatività, ironia...

10 foto

Spettacolo: Per te