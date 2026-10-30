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Kid Yugi, testo e significato del singolo Sentire la musica che esce oggi

Musica

Camilla Sernagiotto

©IPA/Fotogramma

Nel disco Anche gli Eroi Muoiono – Post Mortem, il rapper racconta un legame capace di dare un senso all’esistenza e di trasformare il silenzio in musica. Scopriamo le parole e il significato tra le righe del brano pubblicato oggi, venerdì 30 ottobre, come estratto del nuovo album

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Kid Yugi torna a esplorare le emozioni più profonde con Sentire la musica (potete ascoltare il singolo nel video che trovate in fondo a questo articolo), brano tratto da Anche gli Eroi Muoiono – Post Mortem. Al centro della canzone c’è una presenza speciale, descritta come una forza capace di cambiare radicalmente la percezione della vita: prima il vuoto, il silenzio e la mancanza di significato; dopo, la possibilità di ritrovare un’armonia interiore.

 

La musica diventa così molto più di una forma d’arte. Assume le sembianze di qualcuno in grado di salvare il protagonista dallo smarrimento, di restituirgli emozioni e di rendere l’esistenza finalmente comprensibile. Un legame intenso, ma anche fragile, perché alla gratitudine per ciò che si è trovato si accompagna la paura di perderlo.

 

Scopriamo di seguito il testo del singolo uscito oggi, venerdì 30 ottobre 2026, e andiamo ad analizzarne parole e significati tra le righe.

Il testo del singolo Sentire la musica

Sei molto più di quel che ho

Suona per me, non me ne andrò

Se fai silenzio, sparirò

Sei la mia musica

 

Ah, c’era solo il silenzio, era vuoto eterno

Un luogo in cui urli e non senti manco te stesso

Un tempo senza intervalli, un’esistenza senza senso

Sei arrivata, hai cancellato tutto questo, ah (Sei la mia musica)

Sei partita senza note come una grancassa

E ti assicuro che per me era più che abbastanza

Ti sei fatta viola e poi chitarra

Ti sei trasformata in piano, ottantotto tasti di spеranza (Sei la mia musica)

Mo sei alta come un violino chе dialoga con gli angeli

Abbatte i tetti dei teatri e supera i soprani

Fammi mortale con un bacio e potrò superarmi

Lasciami morire quando non potrò ascoltarti (Sei la mia musica)

Ogni solco di vinile parla di noi due

Ma pensarti e non sentirti un po’ mi distrugge

Da quando non ci sei, il silenzio mi raggiunge

Ma mi basta immaginarti e la musica è ovunque

 

Vali molto di più di quello che do

Suona ancora per me, da re morirò

Mi fa tremare il pensiero che ti perderò

Sei la mia musica

Soltanto tu riesci a darmi quello che non ho

La risposta a tutte le cose che non so

Si infrangeranno ‘ste promesse quando me ne andrò

Sei la mia musica

 

Sei molto più di quel che ho

Suona per me, non me ne andrò

Se fai silenzio, sparirò

Sei la mia musica

 

Yo, sei triste come un blues, improvvisa come il jazz

Arrivi a Dio, sei un gospel, sei molto meglio del mio rap

Tu mi rilassi come un reggae e mi scateni col tuo swing

A modo tuo, sei rock ‘n’ roll, sei punk, sei R&B (Sei la mia musica)

Tu riecheggi in ogni cosa, non ti servono i CD

Né uno stereo né le AirPods, non arrivi con un link

Sei un’eterna dancehall, tu sei sempre stata qui

Sei come un rave che non finisce, non te ne andrai lunedì (Sei la mia musica)

Non scenderai con l’MD, salirai dal do al si

Per poi ripeterti più alta, fino a sforare dB

Sei rumore d’armonia in ogni voce, in ogni beat

Urlerò a pieni polmoni, chiederò per sempre il bis (Sei la mia musica)

 

Quindi fai in modo che non sia l’ultima, ma che sia l’unica

Perché quando tu non suoni da me il cielo si annuvola

Prima di te solo il silenzio, ma da quando ci sei

Riesco finalmente a sentire la musica

Vali molto di più di quello che do

Suona ancora per me, da re morirò

Mi fa tremare il pensiero che ti perderò

Sei la mia musica

 

Soltanto tu riesci a darmi quello che non ho

La risposta a tutte le cose che non so

Si infrangeranno ‘ste promesse quando me ne andrò

Sei la mia musica

 

Sei molto più di quel che ho

Suona per me, non me ne andrò

Se fai silenzio, sparirò

Sei la mia musi–

 

Ti ho cercata fino in capo al mondo, fino in fondo alla bottiglia

In ogni rigo, in ogni riga, in un verso, in una pastiglia

Suoni immensa come il mare e dormi dentro una conchiglia

Sussurrami una bugia mentre la realtà ci origlia

Un “per sempre” non mi basta se c’ho solo questa vita

Fai di più o sparisci ora, non mi serve che fai finta

Era luglio a Sorrento quella volta che ti ho vista

Ricordo che ho pensato: “Finalmente riesco a sentirla”

 

Vali molto di più di quello che do

Suona ancora per me, da re morirò

Mi fa tremare il pensiero che ti perderò

Sei la mia musica

 

Soltanto tu riesci a darmi quello che non ho

La risposta a tutte le cose che non so

Si infrangeranno ‘ste promesse quando me ne andrò

Sei la mia musica

 

Sei molto più di quel che ho

Suona per me, non me ne andrò

Se fai silenzio, sparirò

Sei la mia musica

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Il significato di Sentire la musica: una presenza che salva dal silenzio

Il brano si apre su una condizione di profondo isolamento. Il mondo viene descritto come un luogo in cui si può gridare senza riuscire nemmeno a sentire la propria voce, un’esistenza priva di senso e di punti di riferimento. L’arrivo della persona a cui è dedicata la canzone interrompe questo vuoto e cambia ogni cosa.

 

Il ritornello, con il riferimento alla musica, sintetizza il significato del pezzo: quella presenza non è semplicemente qualcosa di importante, ma ciò che permette al protagonista di tornare a percepire la bellezza e il significato delle cose. La relazione assume quindi un valore salvifico, diventando una risposta a domande che sembravano impossibili da risolvere.

Il testo lascia però emergere anche la vulnerabilità di questo legame. La possibilità di perdere la persona amata provoca paura e inquietudine, perché la sua assenza rischia di riportare tutto al silenzio iniziale. La felicità, in questa prospettiva, convive con il timore che possa finire.

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Dal blues al gospel: i generi musicali raccontano il legame

Uno degli elementi centrali di Sentire la musica è il richiamo a diversi generi musicali. Kid Yugi evoca il blues, il jazz, il gospel, il reggae, lo swing, il rock ‘n’ roll, il punk e l’R&B per descrivere le molte sfumature della relazione.

Ogni genere suggerisce una sensazione diversa: dalla malinconia all'improvvisazione, dalla spiritualità all'energia, fino alla capacità di liberare emozioni contrastanti. La persona a cui si rivolge il rapper sembra racchiudere tutte queste possibilità, senza essere limitata a un unico suono o a un supporto materiale.

La musica, infatti, non ha bisogno di uno stereo, di un disco o di un collegamento digitale per esistere. È diventata una presenza interiore, capace di risuonare in ogni cosa e di accompagnare il protagonista anche quando non è fisicamente vicino a lui.

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Accanto alla celebrazione del legame, il brano affronta il tema della precarietà. Il protagonista teme che le promesse possano spezzarsi e che la persona capace di restituirgli la musica possa scomparire. Il desiderio di una relazione duratura si scontra così con la consapevolezza dei limiti dell'esistenza.

 

Nell'ultima parte della canzone, la ricerca assume anche i contorni di un percorso difficile e tormentato: la presenza desiderata viene cercata ovunque, tra esperienze, parole e tentativi di colmare un vuoto. Il ricordo di un incontro a Sorrento, in luglio, rappresenta infine il momento in cui il protagonista riconosce di aver ritrovato quella sensazione che gli mancava.

Sentire la musica racconta dunque un amore o un legame vissuto come una scoperta essenziale, senza definirne in modo univoco la natura. La sua forza sta proprio in questa ambivalenza: la musica è una passione, una persona, una forma di salvezza e, insieme, qualcosa che si teme di perdere. È ciò che permette di uscire dal silenzio e di tornare a sentire.

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