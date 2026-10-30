Nel disco Anche gli Eroi Muoiono – Post Mortem, il rapper racconta un legame capace di dare un senso all’esistenza e di trasformare il silenzio in musica. Scopriamo le parole e il significato tra le righe del brano pubblicato oggi, venerdì 30 ottobre, come estratto del nuovo album
Kid Yugi torna a esplorare le emozioni più profonde con Sentire la musica (potete ascoltare il singolo nel video che trovate in fondo a questo articolo), brano tratto da Anche gli Eroi Muoiono – Post Mortem. Al centro della canzone c’è una presenza speciale, descritta come una forza capace di cambiare radicalmente la percezione della vita: prima il vuoto, il silenzio e la mancanza di significato; dopo, la possibilità di ritrovare un’armonia interiore.
La musica diventa così molto più di una forma d’arte. Assume le sembianze di qualcuno in grado di salvare il protagonista dallo smarrimento, di restituirgli emozioni e di rendere l’esistenza finalmente comprensibile. Un legame intenso, ma anche fragile, perché alla gratitudine per ciò che si è trovato si accompagna la paura di perderlo.
Scopriamo di seguito il testo del singolo uscito oggi, venerdì 30 ottobre 2026, e andiamo ad analizzarne parole e significati tra le righe.
Il testo del singolo Sentire la musica
Sei molto più di quel che ho
Suona per me, non me ne andrò
Se fai silenzio, sparirò
Sei la mia musica
Ah, c’era solo il silenzio, era vuoto eterno
Un luogo in cui urli e non senti manco te stesso
Un tempo senza intervalli, un’esistenza senza senso
Sei arrivata, hai cancellato tutto questo, ah (Sei la mia musica)
Sei partita senza note come una grancassa
E ti assicuro che per me era più che abbastanza
Ti sei fatta viola e poi chitarra
Ti sei trasformata in piano, ottantotto tasti di spеranza (Sei la mia musica)
Mo sei alta come un violino chе dialoga con gli angeli
Abbatte i tetti dei teatri e supera i soprani
Fammi mortale con un bacio e potrò superarmi
Lasciami morire quando non potrò ascoltarti (Sei la mia musica)
Ogni solco di vinile parla di noi due
Ma pensarti e non sentirti un po’ mi distrugge
Da quando non ci sei, il silenzio mi raggiunge
Ma mi basta immaginarti e la musica è ovunque
Vali molto di più di quello che do
Suona ancora per me, da re morirò
Mi fa tremare il pensiero che ti perderò
Sei la mia musica
Soltanto tu riesci a darmi quello che non ho
La risposta a tutte le cose che non so
Si infrangeranno ‘ste promesse quando me ne andrò
Sei la mia musica
Sei molto più di quel che ho
Suona per me, non me ne andrò
Se fai silenzio, sparirò
Sei la mia musica
Yo, sei triste come un blues, improvvisa come il jazz
Arrivi a Dio, sei un gospel, sei molto meglio del mio rap
Tu mi rilassi come un reggae e mi scateni col tuo swing
A modo tuo, sei rock ‘n’ roll, sei punk, sei R&B (Sei la mia musica)
Tu riecheggi in ogni cosa, non ti servono i CD
Né uno stereo né le AirPods, non arrivi con un link
Sei un’eterna dancehall, tu sei sempre stata qui
Sei come un rave che non finisce, non te ne andrai lunedì (Sei la mia musica)
Non scenderai con l’MD, salirai dal do al si
Per poi ripeterti più alta, fino a sforare dB
Sei rumore d’armonia in ogni voce, in ogni beat
Urlerò a pieni polmoni, chiederò per sempre il bis (Sei la mia musica)
Quindi fai in modo che non sia l’ultima, ma che sia l’unica
Perché quando tu non suoni da me il cielo si annuvola
Prima di te solo il silenzio, ma da quando ci sei
Riesco finalmente a sentire la musica
Vali molto di più di quello che do
Suona ancora per me, da re morirò
Mi fa tremare il pensiero che ti perderò
Sei la mia musica
Soltanto tu riesci a darmi quello che non ho
La risposta a tutte le cose che non so
Si infrangeranno ‘ste promesse quando me ne andrò
Sei la mia musica
Sei molto più di quel che ho
Suona per me, non me ne andrò
Se fai silenzio, sparirò
Sei la mia musi–
Ti ho cercata fino in capo al mondo, fino in fondo alla bottiglia
In ogni rigo, in ogni riga, in un verso, in una pastiglia
Suoni immensa come il mare e dormi dentro una conchiglia
Sussurrami una bugia mentre la realtà ci origlia
Un “per sempre” non mi basta se c’ho solo questa vita
Fai di più o sparisci ora, non mi serve che fai finta
Era luglio a Sorrento quella volta che ti ho vista
Ricordo che ho pensato: “Finalmente riesco a sentirla”
Vali molto di più di quello che do
Suona ancora per me, da re morirò
Mi fa tremare il pensiero che ti perderò
Sei la mia musica
Soltanto tu riesci a darmi quello che non ho
La risposta a tutte le cose che non so
Si infrangeranno ‘ste promesse quando me ne andrò
Sei la mia musica
Sei molto più di quel che ho
Suona per me, non me ne andrò
Se fai silenzio, sparirò
Sei la mia musica
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Il significato di Sentire la musica: una presenza che salva dal silenzio
Il brano si apre su una condizione di profondo isolamento. Il mondo viene descritto come un luogo in cui si può gridare senza riuscire nemmeno a sentire la propria voce, un’esistenza priva di senso e di punti di riferimento. L’arrivo della persona a cui è dedicata la canzone interrompe questo vuoto e cambia ogni cosa.
Il ritornello, con il riferimento alla musica, sintetizza il significato del pezzo: quella presenza non è semplicemente qualcosa di importante, ma ciò che permette al protagonista di tornare a percepire la bellezza e il significato delle cose. La relazione assume quindi un valore salvifico, diventando una risposta a domande che sembravano impossibili da risolvere.
Il testo lascia però emergere anche la vulnerabilità di questo legame. La possibilità di perdere la persona amata provoca paura e inquietudine, perché la sua assenza rischia di riportare tutto al silenzio iniziale. La felicità, in questa prospettiva, convive con il timore che possa finire.
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Dal blues al gospel: i generi musicali raccontano il legame
Uno degli elementi centrali di Sentire la musica è il richiamo a diversi generi musicali. Kid Yugi evoca il blues, il jazz, il gospel, il reggae, lo swing, il rock ‘n’ roll, il punk e l’R&B per descrivere le molte sfumature della relazione.
Ogni genere suggerisce una sensazione diversa: dalla malinconia all'improvvisazione, dalla spiritualità all'energia, fino alla capacità di liberare emozioni contrastanti. La persona a cui si rivolge il rapper sembra racchiudere tutte queste possibilità, senza essere limitata a un unico suono o a un supporto materiale.
La musica, infatti, non ha bisogno di uno stereo, di un disco o di un collegamento digitale per esistere. È diventata una presenza interiore, capace di risuonare in ogni cosa e di accompagnare il protagonista anche quando non è fisicamente vicino a lui.
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La paura di perdere ciò che dà senso alla vita
Accanto alla celebrazione del legame, il brano affronta il tema della precarietà. Il protagonista teme che le promesse possano spezzarsi e che la persona capace di restituirgli la musica possa scomparire. Il desiderio di una relazione duratura si scontra così con la consapevolezza dei limiti dell'esistenza.
Nell'ultima parte della canzone, la ricerca assume anche i contorni di un percorso difficile e tormentato: la presenza desiderata viene cercata ovunque, tra esperienze, parole e tentativi di colmare un vuoto. Il ricordo di un incontro a Sorrento, in luglio, rappresenta infine il momento in cui il protagonista riconosce di aver ritrovato quella sensazione che gli mancava.
Sentire la musica racconta dunque un amore o un legame vissuto come una scoperta essenziale, senza definirne in modo univoco la natura. La sua forza sta proprio in questa ambivalenza: la musica è una passione, una persona, una forma di salvezza e, insieme, qualcosa che si teme di perdere. È ciò che permette di uscire dal silenzio e di tornare a sentire.
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