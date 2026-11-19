Il 20 novembre torna su Paramount+ la serie horror creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson per Showtime che racconta il difficile ritorno alla normalità di un gruppo di adolescenti sopravvissute a un incidente aereo. Gli ultimi dieci episodi sono visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Le ragazze lasciano i boschi ma a quale prezzo? Arriva da venerdì 20 novembre la quarta e ultima stagione di Yellowjackets, serie tv horror creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson per l'emittente Showtime che narra, in due momenti narrativi, le vicende di un gruppo di adolescenti sopravvissute a un incidente aereo. Gli ultimi 10 nuovi episodi sbarcano su Paramount+ e sono visibili anche su Sky Glass, Sky Q e, tramite app, su NOW Smart Stick. Protagoniste della storia sono giovani liceali appartenenti a una squadra di calcio di una cittadina del New Jersey dirette a Seattle per un torneo che dopo la sciagura in volo restano bloccate nelle foreste del Canada per un totale di 19 mesi. Tra morti brutali, cannibalismo e sospetti, il loro ritorno nella civiltà si rivela tutt'altro che semplice, appesantite da profonde cicatrici interiori e dai sensi di colpa. Il secondo piano temporale ambienta la vita delle protagoniste a 25 anni dagli eventi, nel 2021, a testimonianza di come la tragedia continui a condizionare le loro esistenze. Dove eravamo rimasti e cosa sappiamo del gran finale?

IL FINALE DELLA TERZA STAGIONE DI YELLOWJACKETS Nell'episodio finale della terza stagione, i flashback mostrano l'inizio di un nuovo inverno per la squadra sopravvissuta con il loro tentativo di placare la natura selvaggia. Dopo aver scoperto che è stata Misty (Samantha Hanratty) a rompere il radiofaro di emergenza, Natalie (Sophie Thatcher) la colpisce con rabbia ma decide di non rivelare al gruppo quanto ha appena appreso. In seguito alla morte del bestiame, i giovani giungono alla conclusione che urge un altro sacrifico. Dopo l'estrazione a sorte con le carte, non senza cospirazioni, Mari (Alexa Barajas) è la vittima designata e ha 30 secondi per scappare dai compagni. Durante la fuga cade in una fossa piena di spuntoni, trovandovi la morte. Mentre è in corso la caccia, Shauna viene aggredita da Melissa (Jenna Burgess), che tenta di strangolarla, senza però riuscirci. È scontro anche tra Akilah (Nia Sondaya) e Lottie (Courtney Eaton) la quale rivela di essere stata lei a uccidere gli animali per forzare la caccia. Nel presente, Misty affronta Callie (Sarah Desjardins) a scuola convinta che sia stata lei a uccidere Lottie, mentre Taissa (Tawny Cypress) decide di passare all'azione contro Shauna (Melanie Lynskey). Giunte nei boschi, Taissa seppellisce il corpo di Van (Lauren Ambrose), impedendo a Shauna di toccarla. Prima di seppellirla, le estrae il cuore e lo mangia. Approfondimento Yellowjackets, il trailer della quarta stagione della serie tv

COSA SAPPIAMO DELLA QUARTA STAGIONE DI YELLOWJACKETS Nel maggio del 2025, circa un mese dopo il rilascio dell'ultimo episodio, Showtime ha rinnovato Yellowjackets per un'ultima stagione. I creatori Lyle e Nickerson si erano detti certi che sarebbe arrivato il momento in cui la storia stessa avrebbe indicato di "voler giungere al termine". "Crediamo che il nostro compito sia quello di ascoltarla. Raccontare questa storia, così carica di emozioni, sfrenata e profondamente umana, è stata per noi un’esperienza di grande significato e un vero onore", hanno detto. Da Sophie Nélisse a Jasmin Savoy Brown, Warren Kole, Christina Ricci e Hilary Swank: oltre alle attrici citate nel paragrafo precedente, l'intero cast "sopravvissuto" dopo la terza stagione ritorna al completo per il finale. Promosse anche Nia Sondaya e Jenna Burgess che in passato erano apparse in ruoli ricorrenti. Il comunicato di Paramount menziona poi altri interpreti, da Liv Hewson a Kevin Alves fino a Molly Ringwald e June Squibb, queste ultime annoverate tra le novità in veste di guest stars insieme ai "veterani" Elijah Wood, Devon Sawa, Sam Braun, Dulé Hill e molti altri. Stando alla sinossi ufficiale, nella quarta stagione le sopravvissute "si affrettano a seppellire i loro peccati" prima dell'arrivo dei soccorsi mentre nel presente una vecchia fiamma ritorna in città minacciando gli equilibri costruiti negli anni e riaprendo vecchie ferite. SOPHIE NELISSE: "SEMBRA COMPLETAMENTE UN'ALTRA SERIE" A confermare le sorprese in arrivo con la quarta stagione è l'attrice Sophie Nélisse, la Shauna adolescente, che ha confidato la stranezza di collocare il suo personaggio per la prima volta fuori dai boschi. "Sembrava una serie completamente diversa. Anche solo recitare con altri attori: avere una madre, indossare normali abiti da adolescente", ha dichiarato a The Hollywood Reporter in occasione della premiere dello show che si è tenuta l'11 novembre scorso a Los Angeles. Di tenore simile è il commento di Sophie Thatcher, che interpreta la versione adolescente di Natalie. "Mi mancano i boschi. Pensavo: "Oddio, la scuola? Portatemi via di qui!", ha ironizzato. Secondo Jasmin Savoy Brown, la Taissa da giovane, è stato strano recitare in un contesto diverso dai boschi perchè "eravamo abituate a essere sporche e trasandate, all’improvviso ci siamo ritrovate pulite". E aggiunge: "Per la prima volta in sette anni, abbiamo girato con altri attori, finora avevamo lavorato solo tra di noi". Approfondimento Yellowjackets 4, annunciata la data della stagione finale

IL TRAILER Il trailer ufficiale, uscito in Italia il 5 novembre scorso, mostra le giovani protagoniste alle prese con il ritorno a Wiskayok dove le attende una realtà completamente diversa da quella che avevano lasciato. "Quando desideri qualcosa così a lungo e poi finalmente accade, non sei mai davvero preparato", dice Taissa (Jasmin Savoy Brown). “Il passato non è mai davvero passato e ciò che è iniziato nella natura selvaggia è ben lontano dall'essere finito", prosegue la sinossi ufficiale. LA FINE DELLA STORIA Ad ottobre 2025 risale la conferma che la quarta stagione, in uscita il 20 novembre 2026, sarebbe stata quella conclusiva della serie prodotta da Lionsgate Television. Ad annunciarlo erano stati i creatori e showunner, tra i quali figurano anche i produttori esecutivi Drew Comins di Creative Engine insieme a Jonathan Lisco, Jeff W. Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa e Julia Bicknell. “Onestamente, nessuno di noi è al sicuro. Davvero, sul serio. Nessuno di noi pensa: “Oh, andrà tutto bene, siamo a posto fino alla fine". Non lo so davvero. Potrebbero voler fare qualcosa di veramente sorprendente nella quarta stagione, e allora non avrei più un lavoro. Quindi ci stiamo tutti preparando al peggio perché non sappiamo davvero cosa succederà. Qualcuno ha sentito dire che portano le persone a fare brunch per dire loro che verranno uccise, cosa che non credo sia vera”, aveva dichiarato in un’intervista a The Hollywood Reporter nel 2025 l’attrice Melanie Lynskey, che veste i panni di Shauna adulta. Aveva poi espresso la propria opinione su alcune scene della terza stagione della serie tv Yellowjackets: “È diventato tutto molto, molto folle. Alcune cose erano più assurde di quanto immaginassi. Sono rimasta piuttosto scioccata dal fatto di aver morso il braccio a un essere umano vivo. Inoltre, il modo in cui Shauna va avanti a testa bassa con il 50% delle informazioni è sempre molto interessante per me; quanto possa essere sicura di sé, e poi, quando scopre qualcos'altro, cambia completamente idea. Ma sì, la follia di quella scena con Hilary [Swank] è stata la cosa più sorprendente”. Approfondimento Yellowjackets 2, la prima foto di Elijah Wood nei panni di Walter