Yellowjackets, il trailer della quarta stagione della serie tv

È uscito il trailer ufficiale italiano della quarta e ultima stagione della serie tv horror Yellowjackets, che arriverà il 20 novembre 2026 su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Lo show racconta la storia di una squadra di calcio femminile di un liceo che resta bloccata nei boschi dopo un incidente aereo . Ora, dopo 19 mesi e una serie di morti brutali, le ragazze sono state messe in salvo e si stanno riadattando alla vita nel New Jersey, ma il ritorno alla normalità, tra segreti e cicatrici, si rivela molto difficile. Come recita la sinossi ufficiale della quarta stagione , “mentre le sopravvissute si affrettano a seppellire i loro peccati prima dell'arrivo dei soccorsi e una vecchia fiamma ritorna in città con i suoi piani, si scopre che non tutti i ritorni a casa sono gioiosi, e questo sarà doloroso”. Il trailer mostra le giovani protagoniste alle prese con il ritorno a Wiskayok, dove le attende realtà completamente diversa da quella che avevano lasciato. "Quando desideri qualcosa così a lungo e poi finalmente accade, non sei mai davvero preparato", dice Taissa (Jasmin Savoy Brown). “Il passato non è mai davvero passato e ciò che è iniziato nella natura selvaggia è ben lontano dall'essere finito", prosegue la sinossi ufficiale. Il cast della quarta stagione della serie tv Yellowjackets include le attrici già protagoniste degli episodi precedenti Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya, Jenna Burgess e Hilary Swank. Le guest star comprendono June Squibb, Elijah Wood, Molly Ringwald, Devon Sawa, Sam Braun, Dulé Hill e molti altri.

LA FINE DELLA STORIA

La serie tv Yellowjackets è prodotta a livello esecutivo dagli showrunner e co-creatori Ashley Lyle e Bart Nickerson. Anche Drew Comins di Creative Engine è produttore esecutivo insieme a Jonathan Lisco, Jeff W. Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa e Julia Bicknell. Lo show è prodotto per Showtime da Lionsgate Television. Lo show si sviluppa lungo due linee temporali, rispettivamente dedicate alle adolescenti sopravvissute allo schianto dell’aereo e alle donne che 25 anni dopo cercano ancora di convivere con i segreti e i traumi della terribile esperienza. Nell’ottobre 2025 i creatori e showrunner avevano annunciato la conclusione della storia proprio con la quarta stagione. “Onestamente, nessuno di noi è al sicuro. Davvero, sul serio. Nessuno di noi pensa: “Oh, andrà tutto bene, siamo a posto fino alla fine". Non lo so davvero. Potrebbero voler fare qualcosa di veramente sorprendente nella quarta stagione, e allora non avrei più un lavoro. Quindi ci stiamo tutti preparando al peggio perché non sappiamo davvero cosa succederà. Qualcuno ha sentito dire che portano le persone a fare brunch per dire loro che verranno uccise, cosa che non credo sia vera”, aveva dichiarato in un’intervista a The Hollywood Reporter nel 2025 l’attrice Melanie Lynskey, che interpreta il personaggio di Shauna. Aveva poi espresso la propria opinione su alcune scene della terza stagione della serie tv Yellowjackets: “È diventato tutto molto, molto folle. Alcune cose erano più assurde di quanto immaginassi. Sono rimasta piuttosto scioccata dal fatto di aver morso il braccio a un essere umano vivo. Inoltre, il modo in cui Shauna va avanti a testa bassa con il 50% delle informazioni è sempre molto interessante per me; quanto possa essere sicura di sé, e poi, quando scopre qualcos'altro, cambia completamente idea. Ma sì, la follia di quella scena con Hilary [Swank] è stata la cosa più sorprendente”.